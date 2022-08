La Torre della Fantasia è uscita? Scarica le dimensioni per iOS, PC e Android

Torre della fantasia è uscito e puoi scaricarlo da Google Play e Apple Store per iOS e Android con le sue dimensioni mobili e requisiti di sistema diversi dal PC.

È un gioco davvero eccitante che è stato paragonato da molti a Genshin Impact. Puoi creare il tuo eroe personale e i personaggi personalizzati più popolari al momento lo sono Genshin Impact simili.

Il mondo aperto che ti aspetta sembra fantastico e potrai esplorarlo molto presto con un gruppo di altri appassionati di MMO.

La Torre della Fantasia è uscita?

Torre della fantasia è uscito perché puoi scaricare il gioco e creare il tuo personaggio.

Tuttavia, i server non saranno attivi fino alle 17:00 PT e alle 20:00 ET del 10 agosto, così come alle 01:00 BST dell’11 agosto, quindi non puoi fare nient’altro fino allo scadere di queste ore. Tutte queste ore provengono dall’account Twitter ufficiale del gioco.

È disponibile su PC tramite client web, oltre a iOS e Android. I giocatori sono stati in grado di pre-registrarsi prima del lancio e questo significa che ci sono un sacco di premi disponibili per i fan.

Alcuni di questi articoli sono a tempo limitato e disponibili solo fino al 17 e 24 agosto, quindi dovrai assicurarti di soddisfare i requisiti per richiederli.

Come scaricare

Ora puoi scaricare Tower of Fantasy su PC tramite il client Web ufficiale del gioco, nonché su dispositivi mobili per iOS e Android dall’Apple e Google Play Store.

La dimensione minima di download per PC è 25 GB con 30 GB consigliati. Per quanto riguarda i dispositivi mobili, sono circa 4 GB.

Di seguito sono riportati i requisiti di sistema minimi e consigliati per iOS e Android (tramite Discord del gioco):

Android:

Minimo: Kirin 710 / Snapdragon 660

Kirin 710 / Snapdragon 660 Consigliato: Kirin 980/985/990/9000, Snapdragon 855/865/870/888 o Dimensione 800/1000

iOS:

Minimo: iPhone 7

iPhone 7 Consigliato: iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone 11 iPhone SE seconda generazione/iPhone Xs/iPhone Xs Max/iPhone XR iPhone 12/iPhone 12 Mini/iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 mini

E di seguito sono riportati i requisiti di sistema minimi e consigliati per PC tramite Steam:

Minimo:

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 7 SP1 64 bit

Windows 7 SP1 64 bit Processore: Intel Core i5 o equivalente

Intel Core i5 o equivalente Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM Grafica: NVIDIA GeForce GT 1030

NVIDIA GeForce GT 1030 DirectX: Versione 11

Versione 11 Rete: Connessione Internet a banda larga

Connessione Internet a banda larga Magazzinaggio: 25 GB di spazio disponibile

Consigliato:

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit

Windows 10 a 64 bit Processore: Intel Core i7

Intel Core i7 Memoria: 16 GB di RAM

16 GB di RAM Grafica: NVIDIA GeForce GT 1060 6GB

NVIDIA GeForce GT 1060 6GB DirectX: Versione 12

Versione 12 Rete: Connessione Internet a banda larga

Connessione Internet a banda larga Magazzinaggio: 30 GB di spazio disponibile

