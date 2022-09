La tabella di marcia di Legends of Runeterra mostra molti più contenuti di Darkin, 2023

Il gioco di carte di Riot Leggende di Runeterra ultimamente ha sperimentato una storia in più capitoli e il primo campione esclusivo del gioco. Entrambi sono arrivati ​​nella versione più recente, La saga di Darkin: Il risveglio, che usa le sue nuove carte per raccontare una storia su un’emozionante guerra civile tra i membri del corrotto Darkin.

Giovedì, Riot ha pubblicato una tabella di marcia su Twitter che mostra cosa verrà dopo Risveglioe sembra che i fan possano aspettarsi altri due capitoli tutti sui Darkin, oltre ad altre intriganti aggiunte.

Con la fine dell’estate, inizia The Darkin Saga! Dai un’occhiata alla Roadmap che ci porta alla fine dell’anno (inclusa una sbirciatina al 2023!) Tieni gli occhi aperti per ulteriori informazioni presto! pic.twitter.com/Aam52PrM9o — Legends of Runeterra (@PlayRuneterra) 8 settembre 2022

Ottobre porta The Darkin Saga: Dominio, che aggiungerà tre nuovi campioni al gioco, oltre a nuovi contenuti PvE e un evento Arclight. Ci sono due skin Darkin con Arclight League of Legendsquindi sembra che Varus o Aatrox potrebbero arrivare come campioni in questo capitolo della saga.

Novembre sarà incentrato sul torneo di eSport del campionato mondiale del gioco, quindi i giocatori possono aspettarsi patch di bilanciamento in previsione delle qualificazioni regionali e del torneo finale.

A dicembre, la Darkin Saga si concluderà con un finale che includerà tre nuovi campioni e il Corrupted Event di Risveglio Continuerà. Nella prima parte dell’evento Corrotto, abbiamo visto alcuni degli aspetti più potenti del Monte Targon cadere nel doppiogiochista Darkin Xolaani; quella storia probabilmente si concluderà qui.

Nella tabella di marcia odierna, Riot ha anche fornito una piccola anteprima delle cose in arrivo nel 2023, inclusi campioni più esclusivi come il nuovissimo Norra, più espansioni e più modi di giocare, comprese le rotazioni dei set per metagiochi più vari.