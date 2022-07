La tabella di marcia di Dead Cells promette la modalità boss rush e “l’anno più emozionante” nella storia del gioco

Dead Cells delizia i giocatori da quasi quattro anni ormai e il team di Motion Twin non rallenterà con nuovi contenuti a breve. Lo studio ha appena condiviso la sua tabella di marcia per il 2022 – anche se è metà luglio al momento della stesura di questo articolo, ma meglio tardi che mai – e ci sono alcune cose interessanti all’orizzonte.

Come dettagliato in un post della community di Steam, il prossimo aggiornamento dell’elenco è attualmente nella sua fase alfa. Come mostra l’immagine della roadmap di Motion Twin (sotto), il clou di quell’aggiornamento è la nuova arma panchaku, che scambia i tipici bastoncini all’estremità dei nunchucks con padelle. C’è anche una nuova skin testa di fiamma modellata sull’aspetto del protagonista nei trailer animati di Dead Cells. L’aggiornamento dovrebbe essere rilasciato questa estate.

Immagine tramite Motion Twin

Quindi, in autunno, Motion Twin aggiungerà una modalità boss rush. “L’idea di base qui è di farti combattere tutti i boss che hai incontrato finora, uno dopo l’altro, con sbloccabili da vincere man mano che avanzi”, spiega Motion Twin. “Potenzialmente aggiungeremo un tabellone segnapunti per aggiungere un po’ di competizione amichevole”. Ci sono sicuramente molti boss in Dead Cells e poiché il DLC Queen and the Sea ha aggiunto un combattimento finale alternativo, ci sono ancora più possibili incontri per un guanto di sfida con il boss.

I prossimi due aggiornamenti sulla tabella di marcia sono piuttosto vaghi, sebbene siano intriganti. “È una sorpresa”, afferma Motion Twin sull’aggiornamento invernale. Prende in giro “nuove cose con cui giocare” quando arriva. Infine, lo studio si impegna a continuare a supportare il gioco nel 2023. In effetti, afferma che vedremo “l’anno più emozionante nella storia di Dead Cells”.

Ovviamente, il 2022 è già stato un grande anno per il gioco. Oltre al già citato DLC Queen and the Sea, il gioco ha ricevuto anche un nuovo bioma, la Banca. Motion Twin ha anche aggiunto una serie di opzioni di accessibilità al gioco nel suo aggiornamento Breaking Barriers di giugno.