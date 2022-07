La tabella di marcia di agosto e settembre dell’Arca Perduta rivela la nuova classe del Meccanico e il Raid della Legione Kakul-Saydon

La struttura degli aggiornamenti mensili di Lost Ark sta leggermente cambiando, il che lascerà un po’ spoglio il mese di agosto mentre settembre ruggisce con nuovi contenuti. Tradizionalmente, Lost Ark cambiava tra il rilascio di una nuova classe un mese e un’incursione importante il successivo. Tuttavia, come rivela questa nuova tabella di marcia, Lost Ark dedicherà agosto agli aggiornamenti sulla qualità della vita mentre ricaricherà la nuova classe Mechanist e il raid Kakul-Saydon per settembre.

Questo non vuol dire che agosto sarà privo di nuovi contenuti, però. Nuovi eventi terranno occupati i giocatori e li prepareranno per Kakul-Saydon, incluso il nuovo Pet Ranch che ti consentirà di addestrare i tuoi animali domestici e un’espansione del Maharaka Festival. Anche l’aggiornamento di settembre sarà diviso in due parti, un aggiornamento all’inizio del mese e l’altro a seguire.

La prima metà di settembre introdurrà alcuni nuovi aggiornamenti sulla qualità della vita del gioco, tra cui una nuova chat room globale (e altri miglioramenti della chat di base) e la possibilità di aggiungere amici da server diversi. I giocatori possono anche godere di nuove acconciature e i fan del PvP apprezzeranno i cambiamenti di equilibrio specifici del PvP e il miglioramento generale.

Il succo più importante in arrivo con l’aggiornamento è l’attesissima classe Mechanist, la quinta classe Gunner Advanced dopo Deadeye, Gunslinger, Artillerist e Sharpshooter. Il Meccanico esce subito Uomo di ferro, armato di mitragliatrici, laser e droni. Puoi portare il Mechanist nel nuovo raid della legione Kakul-Saydon, dove affronterai un clown malvagio.

Il Kakul-Saydon Legion Raid sarà un raid a quattro giocatori rispetto al solito raid a otto persone, ma ciò non renderà il raid più facile. Questo raid conterrà tre cancelli e tonnellate di nuove meccaniche da imparare e padroneggiare. I giocatori con livello oggetto 1.475 possono sfidare questo raid in modalità Normale, ma in una svolta, i giocatori con livello oggetto 1.385 possono anche entrare in una versione pratica di questo raid. Si spera che questa sia una funzionalità che verrà estesa ad altri Legion Raid.