La storia di Tekken iniziò sotto il nome di Kamui nel 1994

Prima che fosse Tekken, il franchise di combattimento di Namco si chiamava Kamui e un nuovo video mostra le origini di come è nata la serie.

Nell’ultimo anno, Bandai Namco ha pubblicato su YouTube brevi video di lezioni di storia sui giochi classici con il marchio Namco Museum of Art su YouTube, che coprono giochi come Galassia e Xevioe mostrando l’opera d’arte dietro di loro. Venerdì ha pubblicato il suo ultimo video sulle origini degli anni ’94 Tekken.

Immergendosi nella storia dell’hardware arcade System 11 basato su PlayStation, il video parla TekkenLe origini di come un gioco di combattimento per il nuovo hardware, mostrando filmati di sviluppo iniziale che ricordano quelli di Sega Combattente virtùcon due personaggi dall’aspetto semplice che combattono davanti a uno sfondo spalancato.

Dove il video diventa particolarmente interessante è che include una serie di riprese di vecchi schizzi e documenti di progettazione per il progetto, entrambi quando era noto come Kamui — mostrando personaggi che sembrano molto diversi dal cast di Tekken che conosciamo oggi — e Tekkenche mostra schizzi concettuali di personaggi come Jin, Paul e Heihachi.

Il video continua mostrando come apparivano quei personaggi mentre passavano dai disegni 2D ai modelli 3D, elencando dettagli come il numero di poligoni usati per ogni personaggio, dando uno sguardo raro alla realizzazione del gioco.

A giugno, il direttore generale di Bandai Namco Katsuhiro Harada ha annunciato che l’ultima versione di Tekken, Tekken 7ha venduto più di nove milioni di copie dalla sua uscita nel 2015, portando il totale del franchise a oltre 53 milioni.

Per ulteriori informazioni sui primi giorni della serie, dai un’occhiata alla nostra storia del 2019 sulle sfide dello sviluppo di giochi arcade 3D nei primi anni ’90, con un’intervista a Tekken programmatore Masanori Yamada.