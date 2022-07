La star dei Phoenix Suns Devin Booker sarà sulla copertina di NBA 2K23

È il giorno della free agency dell’NBA, poiché molte delle stelle della lega stanno cambiando maglia e città, mentre altri firmano nuovi accordi per rimanere con la loro attuale franchigia. La guardia stellare dei Suns Devin Booker, un ingranaggio chiave per la squadra di Phoenix che è andata alle finali NBA del 2021, rientra in quest’ultima categoria, poiché secondo quanto riferito riceverà un’estensione di quattro anni per rimanere nel sud-ovest degli Stati Uniti. E sembra anche che Booker sarà una parte fondamentale di NBA 2K23.

In uno dei tanti tweet che l’insider dell’NBA Shams Charania ha inviato giovedì, Charania ha riferito che i Suns e Booker hanno raggiunto un accordo per un’estensione del contratto supermax di quattro anni da 218 milioni di dollari. Inoltre, il giornalista di Stadium e The Athletic ha notato che Booker dovrebbe essere anche sulla copertina di NBA 2K23.

I Phoenix Suns e la guardia All-NBA Devin Booker stanno finalizzando un’estensione del contratto supermax di quattro anni da 214 milioni di dollari che firmerà non appena la prossima settimana, dicono fonti a @TheAthletic @Stadium. Booker sarà anche l’atleta di copertina di NBA 2K23, secondo fonti. — Shams Charania (@ShamsCharania) 30 giugno 2022

2K non ha confermato il rapporto di Charania, che arriva poche ore dopo che l’account Twitter di NBA 2K ha anticipato una prima occhiata alla copertina e all’atleta di copertina di NBA 2K23. In quel tweet, 2K ha anticipato che ci sarà più di una cover star. Ciò è accaduto in passato, poiché la copertina regolare di 2K22 presentava un solo giocatore, mentre l’edizione del 75° anniversario mostrava tre icone NBA: Kareem Abdul-Jabaar, Dirk Nowitzki e Kevin Durant.

Preparati. #NBA2K23 sta arrivando. Non perdere un colpo mentre sveliamo le nostre cover star, pubblichiamo i primi sguardi del gameplay e altro ancora. ❤ questo tweet per accettare gli aggiornamenti e assicurarti di sapere tutto prima che lo facciano i tuoi amici. pic.twitter.com/p5njQsSM3u — NBA 2K (@NBA2K) 30 giugno 2022

Se Devin Booker fosse davvero sulla copertina di NBA 2K23, sarebbe arrivato solo un anno dopo che un altro dei più brillanti e migliori giovani giocatori della NBA era sulla copertina del gioco annuale. Per NBA 2K22, la star guard dei Mavericks, Luka Doncic, ha ricevuto un cenno per essere sulla copertina del gioco, uscito lo scorso settembre.

Con luglio alle porte, è molto probabile che 2K rilascerà informazioni ufficiali sull’atleta di copertina, così come la data di uscita nel prossimo futuro. 2K in genere rilascia le prime informazioni per i giochi NBA 2K durante quel mese.