La stagione 7 di Sea of ​​Thieves ha apportato alcune importanti modifiche al PvP e al respawn

La stagione 7 è finalmente arrivata in Sea of ​​Thieves, portando con sé ogni sorta di nuove utili funzionalità. Che si tratti di acquistare e comandare la tua nave, personalizzare gli interni o semplicemente crogiolarsi nella gioia di poter dare alla tua nave il nome perfetto, c’è molto in cui rimanere bloccati. Ci sono state anche alcune belle modifiche sotto il cofano, tra cui una manciata di modifiche al PvP che dovrebbero rendere l’esperienza un po’ più fluida per i giocatori di sloop.

Gli sloop sono navi che possono essere guidate da uno o due giocatori, in contrasto con il brigantino più grande, che richiede da due a tre giocatori, o il potente galeone, che può ospitare fino a quattro. Gli sloop sono più manovrabili delle loro controparti più grandi, ma di conseguenza sono più fragili e quindi richiedono una mano ferma sulla barra per navigare in sicurezza attraverso battaglie intense con navi più grandi in mare aperto. L’aggiornamento della stagione 7 aiuta un po’ i giocatori di sloop, in particolare quelli che navigano da soli, con alcune modifiche ad alcune meccaniche chiave.

Secondo le note sulla patch rilasciate con l’aggiornamento 2.6.0 di Sea of ​​Thieves, i giocatori solitari ora avranno un tempo di attesa ridotto sul Traghetto dei Dannati quando muoiono, consentendo loro di tornare in gioco più rapidamente. Inoltre, gli equipaggi dello sloop saranno meno colpiti dagli effetti di contraccolpo del danno da schizzi di palle di cannone e l’albero dello sloop è stato potenziato, ora richiedendo due colpi a catena o tre palle di cannone per essere rovesciato. Gli equipaggi degli sloop ora hanno anche nuovi punti di rigenerazione intorno alla nave, che dovrebbero aiutare contro il campeggio di spawn.

Come altro grande cambiamento, non puoi più rianimare i compagni di equipaggio mentre sei su una nave nemica. Con un po’ di fortuna, queste sottili modifiche aiuteranno a bilanciare un po’ il PvP per i giocatori di sloop. Dopotutto, a volte vuoi semplicemente fare una crociera in Sea of ​​Thieves su una nave per una sola persona e prendere l’aria di mare in pace.