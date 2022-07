La stagione 7 di Sea of ​​Thieves e l’aggiornamento Captaincy sono stati posticipati ad agosto

Uno degli annunci della vetrina Xbox del mese scorso era che luglio avrebbe portato una nuova stagione di contenuti al gioco pirata Sea of ​​Thieves. La stagione 7 è destinata a portare molte nuove ed eccitanti aggiunte, ma sfortunatamente sembra che i fan debbano aspettare un po’ più del previsto.

In un recente post sul blog sul sito ufficiale, il produttore esecutivo Joe Neate ha dato la cattiva notizia che il lancio della settima stagione è in ritardo. Tra i lati positivi, è stato in grado di fornire una nuova data di lancio del 4 agosto, solo due settimane dopo il piano iniziale.

Per quanto riguarda il motivo per cui si sta verificando questo ritardo, sembra essere dovuto alle nuove funzionalità di Captaincy. Ricordiamo che Captaincy consentirà finalmente ai giocatori di dare un nome alla propria nave, darle il proprio stemma e personalizzarne l’interno. Sebbene Neate non entri nei dettagli, suggerisce che tali funzionalità non sono così facili da implementare come si potrebbe pensare.

“Con un aggiornamento così fondamentale del gioco, c’è molto lavoro nascosto da fare in background. Questo è un aggiornamento che introduce una vasta gamma di nuove statistiche da monitorare e ha richiesto una partnership complessa tra i nostri team di gioco, interfaccia utente e servizi per dargli vita”, spiega. Dal momento che il team di Rare non vuole lanciare l’aggiornamento a meno che non sia veramente pronto, lo studio lo ha invece ritardato per ulteriori rifiniture ed evitare di esercitare pressioni indebite sul team.

Anche se questo significa che la stagione 6 durerà ancora per un po’, non sembra che Rare aggiungerà nuovi contenuti per compensare il ritardo. Significa solo che i giocatori hanno più tempo per aumentare la propria Fama. Neate ha anticipato una nuova aggiunta in arrivo ad agosto: un altro evento Avventura basato sulla trama. Non condivideva molto in termini di dettagli, solo il suo nome – A Hunter’s Cry – e che arriverà il 18 agosto, due settimane dopo la stagione 7.