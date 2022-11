La stagione 2 di MultiVersus presenta un nuovo negozio, una migliore connettività online e Marvin il marziano

MultiVersus ha finalmente iniziato la stagione 2 e i fan hanno molto da sperimentare al suo lancio e molto dopo. L’aggiornamento non solo aggiunge nuovi cosmetici al titolo di combattimento, ma chi vuole guadagnare di più giocando può aspettarsi delle piacevoli sorprese. Per prima cosa, i giocatori che avanzano attraverso il Battle Pass Premium e gratuito non rimarranno più a mani vuote una volta raggiunto un nuovo livello. Ha persino rivelato che Marvin il marziano e a Game of Thrones map verranno lanciate presto, anche se la nuova scheda del negozio del gioco ha molto da offrire nel frattempo.

Con la Stagione 2 ora disponibile, i giocatori possono ora vedere cosa ha in serbo il nuovo negozio in-game. Le sue skin iniziali includono Samurai Batman, Uncle Shagworthy, Evil Morty e Fern, che possono essere acquistate con la valuta Gleamium. I giocatori che hanno esaurito Gleamium sicuramente non avranno problemi a guadagnare altri cosmetici. Per la prima volta, il gioco ora introduce un Battle Pass che offre una ricompensa a ciascuno dei suoi livelli gratuiti e Premium.

Player First Games ha anche fornito alcuni dettagli sull’arrivo in arrivo della star di Looney Tunes Marvin the Martian. Si dice che il personaggio debutterà presto con abilità che coinvolgono il suo dispositivo modulatore spaziale esplosivo Illudium Q-36 e l’astronave. In termini di location future, la stagione 2 sembra dirigersi a Westeros, con a Game of Thrones palco con il Trono di Spade sullo sfondo. Nessuna di queste aggiunte ha ancora una data di rilascio, ma si nota che il kit completo di Marvin sarà annunciato presto.

Nel frattempo, i giocatori online dovrebbero notare miglioramenti ai server, poiché sono state apportate ulteriori modifiche per migliorare la stabilità e la latenza del gioco. Tuttavia, questo è solo uno dei tanti cambiamenti apportati dall’aggiornamento stagionale. La patch porta anche la nuova modalità Big Head nella Silly Queue, mentre le mosse di alcuni personaggi sono state ottimizzate. Il personaggio più recente del gioco, Black Adam, fa parte del gruppo, con l’antieroe DC che riceve buff ai suoi Speciali aerei e Attacco a terra.