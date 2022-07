La stagione 2 di Dead Silent è stata rinnovata o annullata?

La nuova Scoperta Investigativa la serie ha omicidi agghiaccianti, una strana aura di terrore e insicurezza e un’eccellente recitazione. Morto silenzioso è il nome del programma e parla dei crimini più mortali che accadono negli ambienti più inaspettati.

iframe{position:fixed;top:130px;height:100%;transform:translateX(-50%);margin-left:0!important}.ad-label{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font -size:.875rem;colore:#8d969e;text-align:center;padding:1rem 1rem 0 1rem} ]]>

Gli amanti dell’horror hanno apprezzato il progetto e, ora che la prima stagione si è conclusa, molti si chiedono quando inizierà la seconda stagione di Dead Silent. La data di uscita della seconda stagione deve ancora essere confermata, ma molto probabilmente la storia continuerà nel prossimo anno.

Relazionato- All American Stagione 4: i migliori Cliffhangers romantici della serie che ci fanno guardare avanti alla stagione 5!

Tuttavia, il programma deve continuare perché le persone vogliono guardarlo, quindi la data della seconda stagione verrà rivelata non appena tutta la logistica sarà finalizzata.

Creatori di serie

La prima stagione era prevista prima il 25 ottobre 2016, che molto probabilmente è stato fatto apposta in concomitanza con Halloween. La stagione pilota consisteva in sei episodi, ciascuno della durata di circa 45 minuti.

Trama

La serie è divisa in sei segmenti, ognuno dei quali racconta una narrazione separata di un terribile crimine commesso in pubblico. La maggior parte delle aree in cui le persone vanno a riposare sembrano tranquille all’esterno, ma non è sempre così. Potrebbe trattarsi di una bella radura boschiva, un tranquillo lungolago, una posizione lungo la strada e così via. Come dimostrano gli autori, ognuno di questi luoghi può essere l’ultima tappa di un uomo e rappresentare una seria minaccia.

Oltre a casi criminali nella vita reale, la trasmissione presenta interviste con persone che ne hanno assistito. Include anche opinioni di esperti criminologi e psichiatri su come assassini e maniaci hanno commesso i loro crimini.

Related-Dive Club Stagione 2: in arrivo o no?

Jamie Ashen e sua moglie Lisa ricevono un regalo anonimo di “Billy”, una bambola ventriloquo. Quando Jamie esce di casa per prendere il loro pasto da asporto, una figura attacca Lisa, che è incinta, costringendola ad abortire e urlare. Jamie torna a casa per scoprirla morta, con la lingua mozzata. Dopo essere stato liberato dalla detenzione dal detective Jim Lipton per mancanza di prove, Jamie scopre una curiosa lettera nella scatola di Billy riguardante “Mary Shaw”, una ventriloquo morta della sua città natale di Raven’s Fair.

Tornando a Raven’s Fair, che ora è vecchio e decrepito, Jamie cerca informazioni su Mary Shaw dal padre estraneo, benestante, in sedia a rotelle, Edward, e dalla moglie molto più giovane, Ella. Jamie prepara la sepoltura di Lisa con l’aiuto di un impresario di pompe funebri locale chiamato Henry Walker, liquidandoli come superstizioni. Marion, l’anziana vedova di Henry, avverte Jamie che il fantasma di Mary Shaw è dannoso e gli consiglia di seppellire Billy. Jamie lo fa, ma incontra il detective Lipton, che ha seguito Jamie e sospetta la sua condotta.

Henry dice a Jamie che Mary Shaw era una nota e popolare ventriloquo che è stata pubblicamente caduta in disgrazia dopo che un bambino di nome Michael ha dichiarato rudemente che poteva vedere le sue labbra muoversi durante una delle sue esibizioni. Michael è scomparso poche settimane dopo e la sua famiglia sospettava di Mary Shaw e l’ha linciata. L’ultima richiesta di Mary era quella di essere trasformata in una bambola e sepolta tra le sue 101 bambole, che lei chiamava i suoi figli.

Leggi anche Ghosts of Morgan City Stagione 2: data di lancio e aggiornamento

Henry, che all’epoca era ancora un giovane, vide Shaw (dopo che era stata trasformata in un manichino) alzarsi in piedi ma fu salvato grazie alla sua tranquillità, perché Mary esige la sua vendetta uccidendo coloro che urlano.

Jamie scopre che Michael, che è stato assassinato da Mary Shaw, è suo prozio. La famiglia Ashen ha costretto Mary a urlare e l’ha zittita permanentemente tagliandole la lingua come parte del suo linciaggio; di conseguenza, da allora ha cercato vendetta sull’intero lignaggio e su tutti gli altri a Raven’s Fair uccidendoli usando la stessa tecnica.

Il detective Lipton scopre che tutti i giocattoli di Mary Shaw sono stati dissotterrati dopo che Mary Shaw ha ucciso Henry Walker. Avvisa Jamie e lo arresterà quando riceve una chiamata da “Henry” che gli chiede di andare al vecchio teatro di Shaw per dimostrare la sua innocenza.

Il detective Lipton scopre che tutti i giocattoli di Mary Shaw sono stati dissotterrati dopo che Mary Shaw ha ucciso Henry Walker. Avvisa Jamie e lo arresterà quando riceve una chiamata da “Henry” che gli chiede di andare al vecchio teatro di Shaw per dimostrare la sua innocenza.

Jamie e Lipton scoprono 100 bambole nella loro grande vetrina all’interno del teatro danneggiato, insieme al corpo di Michael, che è stato trasformato in una marionetta. Mary dice a Jamie di aver ucciso Lisa perché, a sua insaputa, era incinta di suo figlio, distruggendo qualsiasi futuro figlio Ashen. Jamie e Lipton danno fuoco al teatro e a tutti i giocattoli di Shaw, ma Lipton cade a terra e piange, assicurando il suo destino.

Il film si conclude con Jamie che legge una canzone della scuola materna su Shaw mentre viene presentato un album di immagini con pupazzi umani di Lisa, Henry, Lipton, Edward, Ella e lo stesso Jamie. Mary chiude il libro, compiendo la sua vendetta.

Dai un’occhiata al video

Domande frequenti

I bambini possono guardare questo spettacolo?

No

Che ne dici della terza stagione?

È sconosciuto

Conclusione

Dopo tutto è stato detto e fatto, Silenzio di tomba è successo perché mi ha insegnato una lezione dura e immediata su cosa non fare. Era come cercare di imparare a nuotare saltando sulle cascate del Niagara. Ora creo sceneggiature esclusivamente su specifica, il che significa che le scrivo nel mio tempo libero senza essere pagato e poi le pubblico per vedere se qualcuno è interessato.