La stagione 14 di Apex Legends ospiterà finalmente il suo primo evento la prossima settimana, con il debutto di nuovi LTM e Heirloom

Dal 20 settembre al 4 ottobre, Apex Legends Stagione 14: Hunted terrà il suo evento di raccolta inaugurale sotto forma di Beast of Prey. È senza dubbio uno dei giochi più unici da secoli. Oltre alle offerte speciali del negozio, l’evento farà il debutto di cosmetici basati su una massiccia serie di film di fantascienza e una modalità a tempo limitato che assomiglia stranamente a quella della versione mobile. Inoltre, la rete Loba sarà presto in grado di sbloccare il cimelio della leggenda.

Durante la sua corsa di due settimane, Beast of Prey sfoggerà Gun Run, un LTM simile a Gun Game di Apex Legends Mobile ma con alcuni colpi di scena. La modalità prevede quattro squadre che gareggiano per guadagnare nuove armi ad ogni eliminazione che ottengono. Una volta che una squadra ha ottenuto 25 eliminazioni, dovrà eliminare un ultimo giocatore con un coltello da lancio esclusivo per terminare la partita. Coloro che partecipano a Gun Run potranno giocare su due mappe: Fragment East from World’s Edge e Skulltown, un POI in pensione che un tempo si trovava a Kings Canyon.

Al di fuori del gameplay, si dice che i cosmetici della Beast of Prey’s Collection producano 24 nuovi oggetti, tra cui skin ispirate al Alieno franchising cinematografico. Ad esempio, il trailer di rivelazione mostra Octane che sembra avere una skin leggendaria modellata su The Yautja. Tuttavia, un cosmetico completamente diverso potrebbe essere il più ricordato. Una volta che i giocatori avranno ottenuto tutti i cosmetici Beast of Prey, possederanno il cimelio di Loba, un ventaglio pieghevole noto come “Garra de Alanza”.

Anche il negozio in-game riceverà una revisione durante questo periodo. Durante l’evento, i fan potranno acquistare una manciata di skin rare, come Silver Age di Wattson, Run the World di Loba e Pirate Queen di Lifeline. Sebbene questo aggiornamento non risolverà l’attuale problema del Cestino di rifornimenti, i giocatori possono aspettarsi che altri bug importanti vengano corretti al momento del lancio, come il blocco di Newcastle dopo aver usato la sua Ultimate e gli inventari che mostrano la quantità errata di Scudo Cells.