La stagione 14 di Apex Legends farà rivivere Skull Town nel King’s Canyon e farà salire alle stelle il level cap

I fan di Apex Legends saranno trattati per molto di più di Legend Vantage nella stagione 14: Hunted. Un nuovo trailer di gioco ha ora rivelato che l’aggiornamento resusciterà e modificherà l’ex posizione di Skull Town nel King’s Canyon, oltre a portare un nuovo accessorio per armi a mitra e pistole. Un nuovo level cap è in arrivo anche per il battle royale e ci vorrà sicuramente più di qualche giorno di gioco per raggiungerlo.

In poco più di una settimana, i giocatori di Apex sperimenteranno una mappa battle royale aggiornata sotto forma di Reforged King’s Canyon. Il trailer di gioco suggerisce diverse nuove strutture aggiunte in tutta la mappa, anche se la più grande è una versione reinventata della posizione in pensione di Skull Town. Ora noto come Reliquia, il POI presenta gruppi di edifici a più piani e ora solo un frammento dell’iconico teschio che un tempo si ergeva sopra l’amato luogo.

Il filmato ha anche svelato quali nuove aggiunte i giocatori vedranno durante il combattimento. Per uno, un allegato mirino laser si è unito al bottino del gioco e può essere applicato a mitra e pistole. Il componente aggiuntivo può anche essere personalizzato per visualizzare colori diversi. A proposito di personalizzazione, sono già state messe in evidenza alcune nuove skin del Battle Pass della Stagione 14, come un cosmetico Wraith dorato e un Caustic mimetico.

La stagione 14 potrebbe anche essere il momento migliore per guadagnare Apex Pack e Legend Token con l’introduzione di un sistema di livellamento ampliato e riformattato. Al suo debutto il 9 agosto, i giocatori potranno raggiungere il livello 500 altre tre volte, ponendo infine il level cap a 2.000. Coloro che cercano di raggiungere questa enorme impresa potrebbero volerlo fare con l’imminente Legend Vantage. Si dice che il personaggio femminile sia uno specialista dei cecchini e le sue abilità sembrano sicuramente essere incentrate su questo.