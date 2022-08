La stagione 12 di Shameless è stata cancellata?

‘Senza vergogna,’ creata da Paul Abbott, è una serie commedia drammatica incentrata sui Gallagher, guidati da un padre irresponsabile di sei figli che di conseguenza sono costretti a imparare a badare a se stessi. Lo spettacolo descrive le disavventure che circondano la famiglia a causa della loro disfunzionalità come unità.

È un adattamento dell’omonima serie britannica di Paul Abbott e ha guadagnato un’enorme popolarità nel corso degli anni per una serie di motivi.

Il motivo più importante è che lo spettacolo eccelle nell’alternarsi tra due estremi: commedia e dramma pesante, motivo per cui i fan gli sono rimasti fedeli sin dal suo debutto nel 2011. La stagione 11 è ora conclusa e i fan si chiedono se la serie tornerà per un’altra stagione. Quindi, ecco tutto ciò che sappiamo Stagione 12 di “Shameless!”

Data di uscita della stagione 12 di Shameless

Stagione 11 di “Shameless” è stato presentato in anteprima su Showtime il 6 dicembre 2020, e si è conclusa l’11 aprile 2021. La stagione è composta da 12 episodi, ciascuno della durata di circa 45-59 minuti. “Shameless” è sempre riuscito a rimanere disordinato e scandaloso senza sacrificare la qualità dei contenuti. Anche se i personaggi hanno a che fare con problemi più seri in questa stagione, come la pandemia e l’invecchiamento, non mancano mai di farci ridere.

Ecco cosa sappiamo della prossima stagione. Dato il tempo in cui lo spettacolo è stato in onda, Showtime ha deciso di cancellarlo. Gary Levine, presidente di Entertainment, ha dichiarato di avere fiducia nello showrunner John Wells, nel suo team di sceneggiatori e nel cast dell’ensemble per dare allo spettacolo il finale che merita. È incredibile come questo amato dramma familiare abbia mantenuto la sua base di fan anche dopo che Emmy Rossum se n’è andata nella stagione 9. Ciò significa che il pubblico e gli ascolti dello show non avrebbero potuto diminuire, indipendentemente da chi se ne fosse andato o dalle circostanze.

Cast senza vergogna

Il cast di una serie televisiva è una componente essenziale. Siamo tutti consapevoli dell’importanza di un cast nel successo di un film o di una serie televisiva. Quindi, ecco i membri del cast che potrebbero apparire sul grande schermo:

Frank Gallagher è interpretato da William H. Macy.

Philip “Lip” Gallagher è interpretato da Jeremy Allen White.

Carl Gallagher è interpretato da Ethan Cutkosky.

Veronica Fisher è interpretata da Shanola Hampton.

Kevin Ball è interpretato da Steve Howey.

Deborah “Debbie” Gallagher è interpretata da Emma Kenney.

Ian Gallagher è interpretato da Cameron Monaghan.

Mickey Milkovich è interpretato da Noel Fisher.

Liam Gallagher è interpretato da Christine Isaiah.

Tami Tamietti è interpretata da Kate Miner.

Invece, la sua rete domestica Showtime è cresciuta e prosperata solo grazie alla serie. Chiaramente, il team creativo dietro “Shameless” sentiva che stava volgendo al termine. Per confermare la precedente dichiarazione, Variety ha citato il produttore esecutivo John Wells dicendo: “Stiamo solo seguendo la vita delle persone”. Dobbiamo semplicemente allontanarci da loro ad un certo punto”. Inoltre, se adottiamo un approccio più pratico, altri fattori come gli accordi contrattuali e la tempestività potrebbero aver giocato un ruolo.

Trama di Shameless Stagione 12

Shameless, una serie televisiva, ha guadagnato molta popolarità tra i suoi fan. 134 episodi sono stati rilasciati tra le sue stagioni precedenti fino ad aprile 2021. La serie televisiva Shameless è stata presentata in anteprima al pubblico il 9 gennaio 2021. Paul Abbott è stato la forza trainante dietro la creazione della serie televisiva e molti altri personaggi hanno contribuito al suo successo.

La precedente stagione di Shameless è stata rilasciata sulla piattaforma e il finale di stagione si è svolto nell’aprile 2021. La trama ruota attorno a una famiglia che affronta molti problemi insieme in vari momenti.

Sembrano rompersi in alcuni casi, ma rimangono insieme. La stagione 12 di Shameless potrebbe vedere la continuazione del dramma familiare. Crediamo che vi divertirete tutti!

Conclusione

Quasi tutte le serie televisive, indipendentemente dal genere, non mancano mai di fornirci nuove esperienze e da esse possiamo anche imparare nuove esperienze. Tieni gli occhi aperti! Continua a imparare! Se pensi che ci siamo persi qualcosa, faccelo sapere nella sezione commenti. Tieni gli occhi aperti!

Per riassumere, la stagione 12 di “Shameless” è stata ufficialmente annunciata cancellato fin d’ora. Ma non essere triste perché lo spettacolo viene ampliato in una miniserie chiamata “Shameless Hall of Shame”. Consisterà in sei episodi che includeranno vecchie scene dello show e uno sguardo retrospettivo a tutte le diverse narrazioni delle dieci stagioni dello show. John Wells, che ha condiviso la sua eccitazione per l’opportunità di riconnettersi con i fan irriducibili dello show, potrebbe facilmente entrare in empatia con le nostre preoccupazioni. Anche se è ora di dire addio, questi amati personaggi vivranno per sempre nei nostri cuori!