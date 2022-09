La sigla di Sonic Frontiers Vandalize è stata rivelata da Sega e ONE OK ROCK

I fan di Sonic the Hedgehog hanno avuto molte domande su Frontiers sin da quando è stato preso in giro per la prima volta. Quali fasi e zone ci saranno nelle partite finali? Chi è Sage, la ragazza fantasma? E, cosa più importante per alcuni, come suonerà la sigla di Frontiers? Abbiamo un sacco di risposte e quest’ultima domanda è la più recente da spuntare dall’elenco.

Si chiama “Vandalize” ed è suonata da ONE OK ROCK, una band giapponese che opera nel mondo dei dischi dal 2005. Musicalmente, è una melodia molto più suggestiva rispetto ad alcuni dei precedenti temi di Sonic: è una scelta tonale intenzionale per abbinare l’open -natura del mondo del gioco. Sega lo definisce “una traccia sbalorditiva e adatta da abbinare a Sonic per il suo ultimo viaggio sulle Isole Starfall” nella descrizione del video di YouTube di accompagnamento. Potete dare un’occhiata (e ascoltare) qui sotto.

Controllando i commenti sotto il video, “Vandalize” sembra ricevere elogi dalla base di fan di Sonic. In effetti, diversi commentatori affermano di aver sempre pensato che ONE OK ROCK sarebbe stata una buona collaborazione per i giochi di Sonic, quindi è bello vedere realizzato il loro desiderio. Altri ottengono un’atmosfera nostalgica dalla sigla, riprendendo le vibrazioni dei “vecchi AMV degli anni 2000” e “la stessa energia di diverse canzoni iconiche dell’era dell’avventura”. Tutto ciò che viene paragonato ad Adventure sta colpendo un punto debole per i fan.

Per quanto riguarda quando potranno provare il gioco completo, la data di uscita di Sonic Frontiers è martedì 8 novembre. Arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Ci sono due diverse versioni in preordine, anche se alcuni potrebbero essere delusi nell’apprendere che non esiste una Collector’s Edition di alto livello per coloro che erano disposti a sborsare denaro extra. Almeno ci sono altri prodotti di Sonic Frontiers in arrivo, secondo recenti fughe di notizie.