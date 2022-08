La settima stagione di Knockout City aggiunge le Teenage Mutant Ninja Turtles

Giovedì Velan Studios ha annunciato in un post sul blog che le Teenage Mutant Ninja Turtles stanno arrivando nell’arena multiplayer free-to-play Città ad eliminazione diretta il 30 agosto come parte della settima stagione del gioco.

La stagione, intitolata “Mutant Mutiny”, introdurrà una nuova squadra di personaggi giocabili sotto forma di Neon, Susan, Ratfink e Goober: quattro mutanti sotterranei che si ergono in superficie per competere contro il resto dei Brawlers per dimostrare di essere i la squadra di dodgebrawl più dura in circolazione.

Ad unirsi a loro ci sono nientemeno che Leonardo, Raphael, Michelangelo e Donatello, consentendo ai giocatori di competere in partite di dodgebrawl come le loro tartarughe preferite, ognuna con la propria posa introduttiva unica.

Mutant Mutiny introdurrà anche un’arena dinamica e mutevole: una discarica industriale offshore nota come Sludge Works che si riempirà periodicamente di fanghi e cambierà man mano che le partite avanzano.

I giocatori potranno acquistare il bundle Teenage Mutant Ninja Turtles a tempo limitato per $ 19,99 e possono aspettarsi ancora più contenuti a tema Turtle nelle settimane quattro e cinque dell’evento Mutant Ammutinamento, incluso un Città ad eliminazione diretta x Evento crossover TMNT, un Pass Brawl Premium che offre ricompense estetiche TMNT come l’abito di April O’Neil e la maschera di Shredder, nuove opzioni di personalizzazione del nascondiglio e altro ancora.