La serie TV Fallout di Amazon non sta rimaneggiando la storia dei giochi

I dettagli sulla serie Fallout di Amazon Video continuano ad arrivare molto lentamente, ma mercoledì il regista di Bethesda Todd Howard ha dato la più grande rivelazione su un podcast: lo spettacolo non seguirà alcuna trama dei giochi.

Invece di ricostruire qualcosa che i fan hanno già visto e sperimentato in Fallout Wasteland, Howard ha detto al podcaster Lex Fridman che la serie affronterà una nuova storia, ma ambientata nello stesso mondo dei giochi.

“Quando le persone volevano farne un film, volevano raccontare la storia di Fallout 3 o raccontare la storia di Ricaduta 4”, ha detto Howard. “Per questo, è stato ‘Facciamo qualcosa che esiste nel mondo di Fallout.’ Non sta raccontando la storia di un gioco. Fondamentalmente è un’area della mappa e tipo, Raccontiamo qui una storia che si adatta al mondo che abbiamo costruito e non infrange nessuna delle regole. Può fare riferimento a cose nei giochi, ma non è una rivisitazione dei giochi. Esiste nello stesso mondo, ma è la sua cosa unica, quindi si aggiunge ad esso.

Sebbene non si tratti di molte informazioni su cui basarsi, è l’ultima e più grande briciola di pane che abbiamo ottenuto finora sulla serie. In termini di anticipazioni sulla serie, Amazon ha precedentemente rilasciato una sola immagine teaser.

Tuttavia, sappiamo qualcosa in più sui talenti coinvolti. Lo spettacolo è stato creato da Jonathan Nolan e Lisa Joy, il duo dietro HBO Mondo occidentale. Nolan, secondo Howard, è un fan di lunga data Fallout 3, motivo per cui ha colto al volo l’opportunità di creare questa serie. Conosciamo già anche diversi membri del cast, tra cui Ella Purnell (Giacche gialle), Kyle MacLachlan (Cime gemelle) e Walton Goggins (Giustificato).

Per quanto riguarda la data di uscita, la serie di Fallout probabilmente non arriverà prima della fine del 2023, o addirittura del 2024.