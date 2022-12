La serie trascurata del creatore di Dragon Ball Sand Land sta ottenendo il suo primo videogioco da Bandai Namco

C’è sempre spazio per altri adattamenti di videogiochi delle serie manga, e apparentemente c’è ancora un po’ di tempo nel 2022 per rivelarli prima della fine dell’anno. Bandai Namco ha annunciato un Terra di sabbia progetto con un teaser trailer, ed è la prima volta che la serie viene riconosciuta da tempo.

Il trailer del teaser dura poco meno di un minuto, ma la sua bellissima estetica della sand art è molto appropriata. Belzebù, il principe dei demoni e protagonista della serie, viene mostrato in piedi nel mondo desertico in cui è ambientata la serie. Il manga, che ha debuttato nel 2000, racconta la storia di Belzebù e di uno sceriffo di nome Rao che sono alla ricerca di un lago magico in un mondo che soffre di carenza d’acqua. “Il leggendario capolavoro di Akira Toriyama Terra di sabbia agisce di nuovo”, si legge nella descrizione. Toriyama è più famoso per aver creato sfera del dragoma Terra di sabbia è comunque un suo lavoro rispettato. Tuttavia, non se ne parla così tanto in questi giorni, quindi è bello vederlo ricevere un po’ di affetto da Bandai Namco.

Ne sapremo di più il 17 dicembre, poiché l’editore ci ha promesso “maggiori informazioni” per quel giorno. Qualche chiarimento è decisamente necessario, perché il Terra di sabbia L’account Twitter ha affermato che “questo progetto introdurrà il mondo, i personaggi e i veicoli di Terra di sabbia attraverso varie collaborazioni e mezzi.” Uno di questi è sicuramente un videogioco, visto quello che fa Bandai Namco, ma la formulazione suggerisce anche altri adattamenti come una serie anime. Questo sarebbe il primo per Terra di sabbia in entrambe le categorie.

Il progetto SAND LAND è stato lanciato! Questo progetto ti introdurrà al mondo, ai personaggi e ai veicoli di SAND LAND creati da Akira Toriyama, attraverso varie collaborazioni e mezzi. Guarda il trailer speciale con l’arte della sabbia sul sito web!#SANDLAND pic.twitter.com/0BwFqVrHxI — SANDLAND【UFFICIALE】 (@sandland_pj) 8 dicembre 2022

È già stato un buon anno per i fan del lavoro di Akira Toriyama. Fortnite e Dragon Ball si sono incrociati alla fine dell’estate, portando Goku, Beerus e Bulma nel battle royale. Inoltre, ci sono molte esperienze di Dragon Ball in Roblox, come Budokai e Xeno Online 2.