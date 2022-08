La serie giapponese My Summer Vacation è ora in inglese, grazie a Crayon Shin-chan

Il rilascio di un affascinante gioco di avventura Shin chan: Io e il professore in vacanza estiva su Nintendo Switch questa settimana potrebbe non sembrare un’occasione importante negli annali dei giochi: raramente i titoli con licenza a basso budget lo sono. Ma come i recenti debutti occidentali di Vivi una vita, Cronaca del liceo di Kowloono Luna, Shin ChanLa nuova release colma un’importante lacuna nella storia dei videogiochi.

Shin chan: Io e il professore in vacanza estiva è il primo gioco completo della serie Le mie vacanze estive a uscire dal Giappone, dove è noto come Boku no Natsuyasumi. La serie cult su un bambino di 9 anni che corre per la campagna giapponese facendo amicizia e catturando insetti non è mai stata pubblicata in inglese e la serie è rimasta inattiva da quando il quarto capitolo è uscito su PSP nel 2009. Shin Chan non porta il soprannome di Le mie vacanze estive, condivide lo stesso sviluppatore, regista, ambientazione, trama, ciclo di gioco, minigioco di pesca, sfondi disegnati a mano e meccanica di progressione temporale traballante della serie. Questo è Le mie vacanze estive 5 in tutto tranne il nome e con una mano di vernice Shin-chan.

I giochi delle vacanze estive non sono solo un’altra oscurità made in Japan; sono stati alcuni degli esempi più toccanti della svolta della fine degli anni ’90 verso la vita quotidiana nello sviluppo di giochi giapponesi. A livello globale, Shenmue, Attraversamento animalie Luna del raccolto sono gli esempi più noti di questa tendenza nei giochi per console, ma in Giappone la serie Summer Vacation si è affiancata a loro. Con l’uscita del sequel spirituale di Shin-chan, abbiamo un quadro migliore di quel momento creativo.

Kaz Ayabe, capo di Millennium Kitchen, ha basato la serie Summer Vacation sulle avventure della sua infanzia nella campagna rurale, la stessa fonte di ispirazione che ha portato Yasuhiro Wada a creare Luna del raccoltoe, più famoso, Satoshi Tajiri per creare Pokémon. La trama di ogni vacanza estiva è la stessa: un bambino di nome Boku (“io” in giapponese) visita la sua famiglia nei boonies e riempie le lunghe giornate nuotando, facendo escursioni e chiacchierando con la gente del posto tra edifici pittoreschi e polverosi e pittoreschi campi ondulati.

Ayabe si impegna molto per catturare la geografia del Giappone rurale. “Quando inizio a creare un gioco, inizio disegnando una mappa”, ha detto Ayabe in un’intervista a Scroll. Ogni città in un gioco Summer Vacation è composta da schermi non scorrevoli, come un gioco di avventura dell’era LucasArts, cuciti insieme per formare percorsi sconnessi. Il tempo si muove nel gioco solo quando Boku si sposta da uno schermo all’altro e, poiché il tempo è limitato, questo conferisce all’attraversamento una dinamica rischio-ricompensa unica per la serie.

Boku ha 31 giorni per vivere la sua vita al massimo prima di dover tornare a casa, il che significa raccogliere tutti gli insetti, i pesci, le figurine e altre cianfrusaglie assortite che i bambini adorano prima che scada il tempo. Il gioco non impone alcuna progressione al giocatore; Boku potrebbe teoricamente trascorrere l’intero mese al chiuso, se lo desidera. Quando il gioco ti costringe a fare delle cose, si comporta come un genitore: non puoi saltare gli esercizi mattutini, devi partecipare sia a colazione che a cena, e non puoi stare sveglio troppo a lungo o tuo zio viene a prenderti. Fondamentalmente, l’obiettivo è rivivere l’infanzia giapponese ideale degli anni ’70, saltellando senza responsabilità nel caldo abbraccio di una famiglia amorevole, amici fantastici e natura incontaminata.

Ayabe ha menzionato il suo amore per l’influente regista Yasujiro Ozu in passato, e c’è qualcosa di simile a Ozu che permea l’intera serie. Per uno, la famiglia e gli amici di Boku sono attentamente osservati e non del tutto coccolati, in particolare nel primo gioco più orientato agli adulti. In quel primo titolo, Boku fa visita alla casa di sua zia nella prefettura montuosa di Yamanashi, appena fuori Tokyo. Il tono del gioco è caldo ma c’è oscurità intorno ai bordi: tua cugina Shirabe si comporta freddamente con te, occupi la stanza del figlio morto di tua zia e senti voci di uno Spirito Lupo che vaga per i boschi. In una conclusione davvero commovente che ricorda il mio vicino TotoroShirabe scappa di casa il giorno prima che Boku parta e ti riunisci dopo una lunga ricerca in un campo fiorito di girasoli.

Ozu è stato celebrato per i suoi “colpi di cuscino”, periodi di tempo in cui la sua macchina fotografica si interrompeva dalla trama e si posava su un paesaggio, solo per ammirarlo. My Summer Vacation ha diversi sfondi come quel campo di girasoli, che non ha uno scopo legato al gameplay ma consente al giocatore di rallentare e bere alla vista. Mentre Boku stesso e tutti gli altri personaggi sono modelli 3D, il resto del gioco è pre-renderizzato, sfondi 2D dipinti a mano pieni di atmosfera, fatti per essere ammirati a pieno titolo.

Dopo quella prima uscita sulla Playstation originale, la serie si sarebbe spostata in diversi luoghi panoramici con ogni gioco: la penisola tropicale di Izu in Le mie vacanze estive 2le vaste pianure di Hokkaido in 3e le isole del Mare di Setonai in 4. Il gameplay rimarrebbe lo stesso, dare o prendere alcuni minigiochi, anche se ogni versione amplierebbe la portata con più personaggi, più luoghi o più collezionabili. In Giappone, la serie avrebbe venduto più di un milione di copie.

Dall’uscita di quel quarto gioco, la serie è stata defunta. Mentre Ayabe ha ottenuto alcuni consensi dal suo gioco per Nintendo 3DS L’attacco dei mostri del venerdì! Un racconto di Tokyoche abbinava elementi di gioco di Vacanze estive serie con una trama fantastica ispirata a tokusatsu, un breve gioco di tre ore non è stato sufficiente per riportare la serie alla ribalta.

Shin chan: Io e il professore in vacanza estiva potrebbe cambiare le cose. Il gioco vede Shinnosuke “Shin” Nohara, protagonista del Pastello Shin-Chan manga e anime, in vacanza a casa dell’amica di sua madre in una regione rurale dell’isola di Kyushu, riempiendo le sue giornate di inseguire farfalle, coltivare ortaggi e pescare. Il fascino del Vacanze estive serie – il vagabondaggio senza meta, gli sfondi evocativi, i personaggi simpatici – sono stati preservati in questo surrogato sequel.

Altri aspetti sono cambiati, forse per corteggiare un pubblico più ampio. C’è una trama centrale ora, che coinvolge uno scienziato pazzo e dirottamenti di viaggi nel tempo, anche se puoi ancora ignorarlo se lo desideri. E solo per aggiungere un pizzico di realismo magico, i dirottatori del viaggio nel tempo evocano i dinosauri per vagare per il villaggio, seguendo L’attacco dei mostri del venerdìLa filosofia progettuale di mostri giganti è davvero fantastica.

C’è meno enfasi sul naturalismo, ma Shin Chan è straordinariamente accurato per il suo materiale sorgente di cartoni animati e manga. A differenza del sincero Boku, Shinnosuke è un asino intelligente e il gioco ha tutte le solite gag di Shin che emette dialoghi da gioco o flirta goffamente con donne anziane. Opportunamente, c’è un pulsante dedicato a Shin per sventolare il sedere verso la telecamera.

Millennium Kitchen, che mostra la sua caratteristica cura per l’estetica, ha scambiato lo stile in stile Studio Ghibli del suo lavoro precedente per l’aspetto piatto e cel-shaded del Shin Chan anime. È accurato a un livello notevole: gli sviluppatori hanno persino assicurato che il caratteristico rigonfiamento della guancia di Shin sia sempre rivolto a sinistra, indipendentemente dal fatto che sia visto di fronte o da dietro, proprio come nel materiale originale. Al suo interno, tuttavia, questo è ancora un gioco familiare di provare a divertirsi come un bambino senza supervisione nella natura selvaggia.

Dato che Sony, che ha pubblicato la serie in Giappone, ha mostrato scarso interesse a promuovere ulteriormente la proprietà e che al momento non esistono traduzioni attive dei giochi da parte dei fan, Shin chan: Io e il professore in vacanza estiva è la migliore, forse l’unica, possibilità all’orizzonte per i giocatori di lingua inglese di ottenere le mie vacanze estive Esperienza.

Shin chan: Io e il professore in vacanza estiva è ora disponibile su Nintendo Switch e arriverà su PlayStation 4 e PC Windows tramite Steam.