La seconda edizione di Kids on Bikes aggiunge più azione RPG di avventura degli anni ’80

Bambini in bicicletta è un gioco di ruolo da tavolo che rende omaggio ai film d’avventura degli anni ’80 e alle storie di formazione. Una seconda edizione del gioco è in arrivo ed è già stata finanziata in crowdfunding su Kickstarter.

Bambini in bicicletta lancia i giocatori come bambini in una piccola città americana. Il sistema è progettato per raccontare storie come quelle in Cose più strane o Ragazze di carta. Ispirato da film come I Goonies e Super 8, Bambini in bicicletta si tratta di affrontare enormi difficoltà con nient’altro che i tuoi amici, un po’ di ingegnosità e un mezzo di trasporto affidabile e umile.

La seconda edizione non sostituirà la prima edizione. Come spiega Kickstarter, “questa nuova edizione significa semplicemente che abbiamo apportato alcuni importanti miglioramenti e chiarimenti alle regole che miglioreranno il tuo gameplay e funzioneranno perfettamente con qualsiasi libro della prima edizione che già possiedi”.

Le nuove aggiunte includono la possibilità per i giocatori di scalare la violenza e le sue poste in gioco, una sezione più ampia per i gamemaster per ulteriori ispirazioni all’avventura e più a che fare con la parte “biciclette” della formula. I co-creatori Jonathan Gilmour e Doug Levandowski stanno tornando. Hunters Entertainment e Renegade Game Studios si concentreranno sulla produzione del gioco, che dovrebbe essere distribuito intorno a luglio 2023.

