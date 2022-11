La salamence preistorica è stata rilasciata nell’ultima immagine trapelata di Pokémon Scarlet e Violet

Continuano a emergere perdite per Pokémon Scarlet e Violet, con immagini recenti che mostrano come appariranno alcuni dei Pokémon paradossi nel gioco. Se desideri entrare nel gioco il più cieco possibile, ti consigliamo di non leggere oltre. Uno dei Pokémon Paradosso è un Salamence preistorico dall’aspetto selvaggio. I paradossi sono tipi di Pokémon che provengono dall’antico passato o provengono da un lontano futuro. I Pokémon Paradosso sono basati su Pokémon preesistenti ma contano come una specie diversa.

Paradox Salamence ha un aspetto più selvaggio dell’attuale Salamence. Paradox Salamence ha artigli affilati, un paio di ali più piumate e una faccia feroce. Il Pokémon rappresenta la ferocia dell’antico passato, forse precedente alla maggior parte dei Pokémon fossili. I paradossi hanno due nomi in codice di parole piuttosto che avere il proprio nome di specie. Ad esempio, i Donphan preistorici e futuri sono chiamati rispettivamente Great Tusk e Iron Treads, invece di avere il loro simpatico nome Pokémon. Il nome ufficiale di Paradox Salamence deve ancora essere scoperto, anche se una fuga afferma che il suo titolo sarà Roaring Moon.