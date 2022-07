La roadmap dei contenuti di Hitman 3 luglio include la data di uscita di Ambrose Island

Hitman 3La nuova posizione di Ambrose Island, arriva gratuitamente per tutti i possessori del gioco il 26 luglio. È la prima nuova mappa post-lancio per il gioco del 2021, in arrivo poco più di 18 mesi dopo il suo rilascio. In un trailer di rivelazione pubblicato venerdì, sembra che l’Agente 47 affronterà lo spietato signore della guerra/leader di una setta di un’isola di emarginati fuori dagli schemi.

“Ambrose Island è una baia nascosta, sede di un pericoloso sindacato di pirati che opera nel Mare delle Andamane”, ha detto IO Interactive in un post sul blog. “La location sandbox completamente esplorabile è ricca di nuovi obiettivi, opportunità di gioco, sfide, ricompense sbloccabili ed è gratuita per tutti i possessori di Sicario 3.” Uno di questi sbloccabili è la Guerrilla Wetsuit, che 47 indossa alla fine del trailer qui sopra.

Ambrose Island è stata rivelata a maggio, quando IO Interactive ha affermato che la modalità Freelancer per giocatore singolo del gioco sarebbe stata posticipata alla seconda metà del 2022. Freelancer dovrebbe portare nuove missioni della campagna di assassinio e un rifugio personalizzabile dove 47 ripone la sua attrezzatura. La data di uscita di Ambrose Island è stata anticipata per tenere conto del ritardo di Freelancer.

La nuova mappa chiude il pacchetto di contenuti post-lancio di luglio per Hitman 3. In questo momento, l’Himmapan Hotel di Bangkok è nella rotazione delle posizioni libere del gioco; è disponibile fino al 17 luglio. Un nuovo Elusive Target, il preferito dai fan Vicente Murillo, si è unito al gioco venerdì ed è disponibile per i prossimi 10 giorni. Maggiori dettagli sulla roadmap dei contenuti di questo mese sono disponibili su IO Interactive.