La rimozione di scorecard e indicatori “in fiamme” da parte di Overwatch 2 è un peccato

L’evoluzione di Sorvegliare fino alla sua forma finale, free-to-play, le sfaccettature del gioco originale, dalle mappe alle modalità ai bottini, sono ormai un ricordo del passato. Overwatch 2 ha apportato modifiche positive e ha accolto nuovi eroi nell’ovile, e sono abbastanza realistico da sapere che alcune decisioni – il negozio in-game pieno di skin costose, ad esempio – non saranno mai annullate.

Ma Blizzard dovrebbe davvero riportare indietro Sorvegliare‘s scorecard post-partita per il suo semi-sequel, una piccola ricompensa per un gioco che, finora, si è sentito meno gratificante.

Per i giocatori nuovi Sorvegliare, il gioco originale offriva una schermata post-partita con un massimo di quattro carte, ognuna delle quali metteva in evidenza un risultato eccezionale del giocatore. I giocatori sono stati ricompensati per imprese di gioco come lunghe serie di uccisioni, eseguire una quantità impressionante di danni o cure o (soprattutto) contribuire all’obiettivo. I giocatori potrebbero quindi dare i complimenti a uno dei giocatori, il che è vero che è servito a poco altro oltre a dire “Ehi, bel lavoro”. A volte, la scorecard offriva l’opportunità di mostrare ammirazione per un membro della squadra avversaria, che in modo impressionante e rispettoso ti calpestava il culo.

Le scorecard post-partita erano probabilmente ridondanti, inserite tra una clip di evidenziazione di Play of the Game e l’opzione per “approvare” un altro giocatore della tua squadra. Entrambe queste funzionalità sono ancora presenti Overwatch 2, sebbene quest’ultimo sia ora notevolmente semplificato. (Blizzard ha anche rimosso le medaglie post-partita, un’altra caratteristica del tabellone segnapunti visibile principalmente a un singolo giocatore e inserita nella schermata del tabellone segnapunti. Rimuoverla è stata una buona scelta.)

Ma sono arrivate le scorecard post-partita Sorvegliare servivano a un altro scopo: erano un’opportunità per far emergere le prestazioni dei membri della squadra che potevano essere trascurate nel caos caotico di una partita. I carri armati in prima linea a guardia della loro squadra potrebbero non riconoscere il diligente eroe di supporto che aiuta a scortare un carico utile sull’intera mappa. Gli eroi DPS potrebbero non conoscere sempre il nome del compagno di squadra che ha mantenuto i suoi HP ricaricati per tutto il gioco. Mentre i singoli giocatori ora possono monitorare meglio le proprie statistiche nelle partite di Overwatch 2invocare la guarigione esemplare, l’infliggere danni o (soprattutto) la dedizione all’obiettivo della mappa di un compagno di squadra era un ottimo modo per dire “grazie” nell’originale Sorvegliare.

È stato sicuramente utile per me, soprattutto quando ho deciso chi approvare per la loro prestazione alla fine di una partita. E dal momento che i livelli di approvazione elevati ora pagano il Battle Pass XP (non loot box) in Overwatch 2, sono una ricompensa cruciale. Le scorecard hanno offerto una visione approfondita di chi meritava un’approvazione.

E mentre sto sbraitando…

Immagine: Blizzard Entertainment via Polygon

SorvegliareAnche l’indicatore “in fiamme” dovrebbe tornare. Non perché ho bisogno del gioco in sé per accarezzare il mio ego quando ho prestazioni eccessive, ma perché è stato utile valutare come stavano andando i miei avversari. Mostrare un membro della squadra nemica come “in fiamme” è stato utile per me e la mia squadra, poiché ha evidenziato chi dovremmo prendere di mira in modo più aggressivo (o di cui abbiamo più paura) durante una determinata partita.

Blizzard ha validi motivi per rimuovere queste funzionalità. Le medaglie e le scorecard post-partita ritardano il processo di ritorno ai giochi e i giocatori che confrontano il loro bottino di medaglie con quello dei loro compagni di squadra erano una fonte di tossicità. Un indicatore “in fiamme” è ancora nel gioco, in un certo senso; le serie di uccisioni a caldo attiveranno comunque linee vocali dell’eroe che dicono letteralmente “Sono in fiamme!” Ma quei promemoria visivi delle prestazioni offrono informazioni utili e sono gratificanti per i giocatori che non ottengono il feedback positivo che deriva da giocate grandi, appariscenti e che uccidono la squadra.

Ad aprile, Blizzard ha detto che “piano[s] sulla rivisitazione del sistema Fire in futuro, in quanto può fornire entusiasmo e feedback positivi sulle fantastiche giocate fatte da te o dai tuoi compagni di squadra. Ma da allora gli sviluppatori non hanno detto molto sulla funzione.

La rimozione delle scorecard non è la massima priorità di Blizzard in questo momento. Ha ancora un gioco da stabilizzare, contenuti stagionali da fornire e una caratteristica importante – storia cooperativa e missioni degli eroi – rimasta nel piatto. Ma le scorecard sono state utili per generare un certo livello di ricompense positive nell’originale Sorvegliare. E Overwatch 2 i giocatori hanno bisogno di più positività.