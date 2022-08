La relazione tra Ashley Benson e G-Eazy

Ashley Benson e G-Eazy hanno riacceso la loro storia d’amore dopo un anno di distanza, secondo Us Weekly. Secondo una persona che ha parlato con la rivista, i due hanno mantenuto la comunicazione dopo la loro rottura nel febbraio 2021.

Qualunque cosa accada, sanno che possono sempre contare l’uno sull’altro quando i tempi si fanno difficili. Tuttavia, non “si precipitano in qualcosa di sostanziale”. Secondo la fonte, il Voglio dire, rapper e L’ex star di Pretty Little Liars sono inseparabili.

Inoltre, si diceva che si stessero semplicemente divertendo. Gli amici pensano che sia una buona scelta e sperano che duri questa volta. G-Eazy e Ashley Benson si sono riconciliati? Quando la coppia è stata vista cenare insieme durante le vacanze, sono circolate voci di una possibile riunione. Entrambe le celebrità sono state viste insieme alcune volte dalla loro rottura, ma i rapporti ritengono che solo di recente abbiano riacceso la loro relazione. Ecco perché la relazione tra Are G-Eazy e Ashley Benson è così complessa.

Ashley Benson e G-Eazy sono tornati insieme?

Secondo People Magazine, “sono sicuramente tornati”. Ashley è stata una salvavita e qualcuno su cui G-Eazy può fare affidamento dopo la morte di sua madre. Dopo la morte di sua madre il 24 novembre 2021, il giorno successivo il rapper ha rivelato in un devastante post su Instagram di aver cercato un trattamento per la dipendenza da droghe e alcol. “Ti amo così tanto”, G-mother Eazy è stato scritto su una serie di immagini.

Poi ha detto: “Per quanto fossi preoccupato per te e per le tue condizioni fisiche, non sapevo quanto fossi preoccupato per me finché non mi hai dato la lettera più difficile che abbia mai dovuto leggere… Andare in riabilitazione per alcol e la droga è stata una mia scelta, ma alla fine è stata la tua lettera a convincermi”.

Il 26 dicembre 2021, Ashley e G-Eazy sono stati visti cenare insieme. Sono stati visti camminare e tenersi per mano quando sono stati visti per la prima volta insieme. Avevano ostacoli da superare e hanno dovuto procedere con cautela, ma ora sono a buon punto.

Per quanto tempo G-Eazy e Ashley Benson sono stati insieme?

Ashley Benson ha avuto una serie di relazioni di alto profilo negli ultimi anni, ma c’è un motivo per cui i fan non sanno molto dei suoi ex partner. Ashley ha detto a Cosmopolitan UK che quando si tratta delle sue connessioni romantiche, “”Di certo non puoi aiutare se venite fotografati insieme”, dico, aggiungendo: “Normalmente tengo [them] discreto.” [However], è più santo così. Quei momenti intimi sono per te e il tuo coniuge, e credo che sia meglio non essere sovraesposti. Puoi davvero salvaguardare la tua connessione se non ne abusi.

Ashley aveva già frequentato il rapper G-Eazy per circa un anno, come molti fan sanno. Ha frequentato Cara Delevingne per oltre due anni prima di separarsi. Ashley ha subito un sacco di scrutinio da parte degli ammiratori che sembravano sapere tutto sulla sua vita durante le sue due relazioni, soprattutto dopo che è stata sorpresa a baciare G-Eazy solo poche settimane dopo averla definita separata con Delevingne.

Perché la relazione tra Ashley Benson e G-Eazy è così complicata?

“Le persone possono dire tutto quello che vogliono su di me, ma finché non mi conosci, non sai proprio niente”, ha detto l’attrice, aggiungendo: “Le persone possono dire quello che vogliono su di me, ma a meno che tu non mi conosci, tu non so proprio niente”. Cercare di smentire ogni falsa storia diffusa su di loro, come molte celebrità, sarebbe immensamente difficile e richiederebbe tempo. Ashley ha spiegato: “Cosa puoi fare se le voci e le affermazioni sono assolutamente false? Non starò lì a dire: ‘Questo non è vero.’ Questo è esattamente quello che sta succedendo”.

Ashley ha parlato molto brevemente del suo legame con G-Eazy e dell’influenza che ha avuto su di lei durante un’intervista con Cosmopolitan. Ha dichiarato: “Mi ha insegnato molto sulla musica. Stiamo continuamente discutendo se rivelare o meno qualcosa. Ancora una volta, questa è una grande risorsa da avere per noi stessi”.

Ashley ha partecipato a una canzone intitolata All the Things You’re Searching For nel suo album del 2020, Everything’s Strange Here, che è la seconda canzone su cui hanno collaborato insieme durante la loro relazione. Nell’ottobre 2020, G-Eazy ha rivelato di Ashley, dicendo a Entertainment Tonight, “È una persona molto dotata in molti contesti diversi”, aggiungendo, “Lei è speciale.”

Quali sono le prospettive per Ashley Benson?

Quando si sono separati nel febbraio 2021, i fan non hanno escluso altri duetti in futuro. Ashley ha rivelato a Cosmopolitan in quel momento che prendersi un anno di pausa dal lavoro durante la quarantena è stata la cosa migliore che abbia mai fatto dopo la sua corsa di sette stagioni in Pretty Little Liars perché le ha permesso di riflettere sui suoi desideri e bisogni volevo lavorare con le attrici che mi hanno ispirato e sono passate dalla televisione al cinema. Ho creato due sceneggiature e inizierò le riprese di una di esse. Questo è davvero soddisfacente”.

I fan potrebbero aspettarsi di vederla molto di più sul grande schermo in futuro. Ashley ha recentemente recitato nel film thriller The Birthday Cake con Penn Badgley ed Ewan McGregor, e ha dichiarato: “È stato emozionante lavorare su progetti su cui in genere non avrei il tempo di concentrarmi”.