La prossima stagione di Splatoon 3 sembra super fredda, con nuove mappe, armi e funzionalità molto attese

Dopo una grande vittoria di Big Man nello Splatfest a tema Pokémon di Splatoon 3, Nintendo ha annunciato alcuni grandi piani per il suo grande sparatutto. La seconda stagione di Splatoon 3, denominata Chill Season 2022, inizierà tra poche settimane, rilasciando nuovi contenuti e una serie di funzionalità che i giocatori veterani hanno chiesto sin dal suo lancio a settembre. I pesci più grandi da friggere sono la modalità Big Run e X Battles.

Un trailer della stagione fredda 2022 mostra una nuova mappa chiamata Brinewater Springs, che combina un’ambientazione urbana con l’estetica di un antico castello sullo sfondo. Inoltre, il trailer mostra anche la mappa Splatoon preferita dai fan, Flounder Heights, del primo gioco, insieme ad alcune armi classiche. Un comunicato stampa di Nintendo promette 10 armi di ritorno dai precedenti giochi Splatoon: abbiamo individuato il Tentatek Splattershot. Aspettati che queste armi funzionino allo stesso modo delle armi esistenti, ma con estetica e kit diversi. Questa nuova stagione includerà anche tre nuove armi: un rullo, un caricatore e uno sparatutto; il nuovo caricabatterie sembra più un’alternativa a fuoco rapido.

I giocatori competitivi saranno lieti di sapere che X Battles tornerà in questa nuova stagione. Come in Splatoon 2, i giocatori dovranno sudare fino ai vertici di Anarchy Battles per competere in queste partite competitive d’élite. Supponendo che funzionino allo stesso modo in Splatoon 3, X Battles consentirà ai giocatori di determinare il proprio X Power attraverso una serie di partite e quindi competere per le proprie classifiche.

E dopo una lunga attesa, Big Run arriverà finalmente nella modalità PvE Salmon Run. Non si sa esattamente come funzionerà l’evento, ma la premessa di Big Run prevede che i Salmonidi invadano una mappa multiplayer del gioco e “cambiano Splatsville”; in questa stagione i giocatori difenderanno Wahoo World.

Splatoon 3 – La stagione fredda 2022 inizia giovedì 1 dicembre. Aspettati un catalogo nuovo di zecca con equipaggiamento, emote di vittoria, stendardi, titoli e altre chicche in arrivo.