La prossima stagione di Pokémon Go è la Stagione della Luce, suggerendo l’arrivo di Solgaleo, Lunala e Cosmog

Dopo la conclusione dell’evento mondiale Go Fest: Finale di Pokémon Go, il team di Niantic ha annunciato la prossima stagione, la Stagione della Luce. Questa stagione andrà da settembre a novembre. Ci sono anche una manciata di suggerimenti per i prossimi Pokémon leggendari in arrivo nel gioco, Solgaleo, Lunala e Cosmog.

Il Pokémon Go Fest: Finale è stato l’ultimo grande evento della stagione di gioco più recente, la Stagione del Go. Nelle ultime settimane, diversi Go Fest hanno presentato nuove Ultracreature che i giocatori possono catturare. All’evento Go Fest: Finale, tutti e quattro sono apparsi contemporaneamente, dando ai possessori di biglietti la possibilità di aggiungere questi Pokémon sfuggenti alla loro collezione. Questa è stata anche la stagione in cui il Professor Willow è scomparso, solo per riapparire con un nuovo look.

Quando il Professor Willow ritorna nelle missioni Go Fest: Finale, condivide che mentre era via, ha sentito una “presenza protettiva, calda come il sole e calma come la luna”, probabilmente alludendo all’arrivo di Solgaleo e Lunala, il leggendario Pokémon di Sole e Luna. Questi due avrebbero un senso, insieme al video trailer rivelato dalla pagina Twitter ufficiale di Pokémon Go. Oltre a questi enormi suggerimenti, dopo l’evento Pokémon Go Fest: Finale in ogni regione, Lunatone e Solrock hanno iniziato a generarsi in abbondanza per più giocatori.