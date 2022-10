La promozione di FIFA 23 Out of Position includerà Mo Salah, Theo Hernandez

La promozione di FIFA 23 Rulebreakers terminerà il 28 ottobre e sappiamo già cosa c’è dietro. La prossima promozione in programma sarà l’evento Fuori posizione, un evento che porterà i giocatori lontano dalla loro posizione regolare e sposta quei calciatori in un posto diverso sul campo. E grazie ad alcune prime fughe di notizie, questa promozione potrebbe essere importante.

Proprio come le altre promozioni FUT che sono state pubblicate quest’anno, i noti leaker @FutSheriff e @FutArcade su Twitter hanno già fatto un po’ di ricerche su ciò che è in serbo nei prossimi giorni. Secondo FutSheriff e FutArcade, ci sono oltre 15 giocatori che faranno parte della promozione Out of Position.

Tra i nomi importanti emersi dalle fughe di notizie ci sono il difensore del Chelsea Reese James (per @FutSheriff) – impostato come RW – e il futuro LW dell’AC Milan Theo Hernandez (per @FutArcade).