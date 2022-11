La Principessa Peach e Donkey Kong fanno il loro debutto in un nuovo trailer del film di Super Mario Bros

È stato rilasciato un nuovo trailer del film di Super Mario Bros., e con esso arriva il nostro primo sguardo alla Principessa Peach, Donkey Kong e una serie di altre aggiunte che i fan riconosceranno.

Il trailer ci offre il nostro primo sguardo alle illuminazioni del famoso franchise mentre Mario parte per un’avventura insieme alla Principessa Peach e Toad, apparentemente portandoli attraverso il Regno dei Funghi e oltre. Presentava anche molti riferimenti e richiami alla lunga storia di Mario, tra cui molti elementi visivi ispirati ai giochi, con Mario che affrontava un classico percorso a ostacoli che ricordava le sue prime avventure.

La versione cinematografica della Principessa Peach, doppiata da Anya Taylor-Joy, non sarà una damigella in pericolo e questa volta sembra altrettanto capace, se non più di Mario. L’illuminazione ha funzionato anche in Rainbow Road e nel karting proprio alla fine del trailer, il tutto condito con il classico effetto sonoro del salto e il caratteristico “Wahoo” di Mario per buona misura. Puoi guardare il trailer qui sotto per sentire tu stesso tutta la nostalgia.

Abbiamo anche avuto la nostra prima possibilità di ascoltare Keegan-Michael Key nei panni di Toad, Charlie Day nei panni di Luigi e uno sguardo migliore alla versione di Chris Pratt dell’eroe baffuto, che suonava meglio del previsto.

Il film di Super Mario Bros. sarà la prima uscita cinematografica di Nintendo da Super Mario Bros. del 1993. Sarà distribuito in collaborazione con Illumination, lo studio dietro le serie di film Minions e Cattivissimo me.

Il film di Super Mario Bros. è coprodotto dal CEO di Illumination Chris Meledandri e dal creatore di Super Mario Shigeru Miyamoto. L’uscita è prevista per il 7 aprile 2023 e, si spera, con il suo successo, potremmo vedere di più da Mario e altri IP di Nintendo farsi strada sul grande schermo.