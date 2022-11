La prima patch post-lancio di Vampire Survivors aggiunge un nuovo livello e un personaggio segreto

Dopo aver trascorso una discreta quantità di tempo in accesso anticipato, la sensazione indie a sorpresa Vampire Survivors ha finalmente ottenuto una versione 1.0 completa a ottobre. Il prossimo aggiornamento del gioco è una patch 1.01, soprannominata “Tiny Update”. Lo sviluppatore Poncle dovrebbe davvero prendersi una pausa dopo questo.

Come abbiamo appreso su Twitter, il Tiny Update arriva il 24 novembre, appena un giorno dopo l’annuncio stesso. Ci sono quattro importanti aggiunte in questa “minuscola” patch: un paio di nuovi risultati, un potenziamento, una fase di sfida e un segreto. Il nuovo livello si chiama, in modo abbastanza appropriato, Tiny Bridge, e infila i giocatori proprio nel mezzo di un ponte che viene assalito dai nemici su entrambi i lati. È piuttosto stretto, come puoi vedere nel teaser allegato. Viene mostrato anche il Sigillo, un nuovo potenziamento che bandisce oggetti selezionati dalle tue scelte di aumento di livello. Per quanto riguarda quel “segreto”, Vampire Survivors sta ottenendo un altro nuovo personaggio, Scorej-Oni, anche se qui non rovineremo la loro abilità speciale.