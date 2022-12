La prima immagine del film di Tetris emerge, perché è una cosa che in qualche modo sta accadendo

Apple TV + ha rilasciato un video di anteprima per la sua prossima programmazione, che offre agli spettatori una prima occhiata al Tetris film. Per chiarimenti, il TetriIl film non è un adattamento diretto del gioco Tetris; invece, è un film biografico sulla battaglia legale per garantire i diritti di proprietà intellettuale per il videogioco Tetris originale. Il Tetris sarà distribuito da Apple Studios e rilasciato esclusivamente su Apple TV+. Il film copre le complicate questioni di diritti del famigerato titolo dovute al fatto che è stato creato in Unione Sovietica.

L’anteprima di Apple TV+ offre agli spettatori una prima occhiata all’attore protagonista Taron Egerton nei panni di Henk Rogers, un designer olandese che si è assicurato i diritti per distribuire il videogioco Tetris. Egerton è un famoso attore gallese noto per i suoi ruoli in Kingsman film e Uomo razzo. L’attore russo Nikita Yefremov interpreta Alexey Pajitnov, il creatore di Tetris. Il resto del cast include Toby Jones, Roger Allam, Anthony Boyle, Togo Igawa e Ken Yamamura nei panni di Minoru Arakawa, il primo presidente di Nintendo of America.

