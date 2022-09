La polizia londinese arresta un’adolescente, ma non conferma che sia l’hacker di GTA 6

La polizia di Londra ha arrestato un adolescente sospettato di reati di pirateria informatica, hanno detto le autorità venerdì. Il sospetto 17enne è stato arrestato nell’Oxfordshire, in Inghilterra, nell’ambito di un’indagine in corso con la National Cyber ​​Crime Unit del governo. La polizia ha rifiutato di confermare qualsiasi altro dettaglio riguardante l’arresto e le indagini, solo che il sospetto è in custodia.

Detto questo, le circostanze seguono i precedenti arresti collegati a un gruppo di hacker che si dice sia responsabile di violazioni di Uber e Rockstar Games, l’ultimo dei quali ha portato alla divulgazione di filmati in fase di sviluppo Grand Theft Auto 6 pubblicato nel fine settimana.

La sera di giovedì 22 settembre 2022, la polizia della città di Londra ha arrestato un diciassettenne nell’Oxfordshire con l’accusa di pirateria informatica, nell’ambito di un’indagine supportata dalla National Cyber ​​Crime Unit (NCCU) della @NCA_UK. Rimane in custodia di polizia. pic.twitter.com/Zfa3OlDR6J — Polizia della città di Londra (@CityPolice) 23 settembre 2022

Polygon ha anche contattato il Federal Bureau of Investigation e il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, poiché anche il governo degli Stati Uniti sta indagando sull’incidente di hacking di Uber. Né Rockstar Games né Uber hanno risposto a una richiesta di commento venerdì mattina.

Uber ritiene che un gruppo di hacker internazionale che si fa chiamare Lapsus$ sia responsabile della violazione. A marzo, la polizia di Londra ha arrestato sette persone collegate a quel gruppo, una delle quali era un adolescente della contea dell’Oxfordshire, a circa un’ora a ovest di Londra. Poi, ad aprile, due adolescenti, di 16 e 17 anni, sono stati accusati in relazione al gruppo di hacker e rilasciati su cauzione. Si sospetta inoltre che Lapsus$ abbia avuto accesso ai sistemi di Microsoft, T-Mobile, Ubisoft e della società di sicurezza Okta.

L’hacker di Rockstar Games, dopo aver pubblicato quasi un’ora di filmati del gioco in fase di sviluppo, ha rivendicato la responsabilità della violazione di Uber. Con la fuga di notizie di Rockstar Games, l’hacker ha anche affermato di aver ottenuto il codice sorgente per Grand Theft Auto 5 e GTA 6, oltre a una build di prova del gioco in fase di sviluppo. Rockstar ha confermato l’hacking senza precedenti lunedì, ma ha notato che non ci sarebbero state interruzioni ai suoi servizi o allo sviluppo di GTA 6.

“Di recente abbiamo subito un’intrusione nella rete in cui una terza parte non autorizzata ha avuto accesso e scaricato illegalmente informazioni riservate dai nostri sistemi, inclusi filmati di sviluppo iniziale per il prossimo Grand Theft Auto”, ha pubblicato su Twitter un rappresentante dello studio.