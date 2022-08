La petizione di Warzone viene costruita per l’uscita della stagione 5

Il ritorno di Verdansk è voluto dai fan, anche se sembra che ci siano poche possibilità che appaia durante la stagione 5 di Call of Duty Warzone.

Tuttavia, anche se non c’è nulla che suggerisca che il livello arriverà presto, ciò non ha impedito ai fan di assumersi il compito di riportarlo indietro.

E una nuova petizione che cerca di fare proprio questo sta creando slancio che i fan sperano possano vedere i cambiamenti apportati in futuro.

Call of Duty Vanguard e Warzone | Terminator 2: Trailer del pacchetto Il giorno del giudizio BridTV 11006 Call of Duty Vanguard e Warzone | Terminator 2: Trailer del pacchetto Il giorno del giudizio https://i.ytimg.com/vi/V2TG6vINzOc/hqdefault.jpg 1066994 1066994 centro 13872

Verdansk sta tornando su Call Of Duty Warzone?

No, Verdansk non tornerà su Call of Duty Warzone e gli sviluppatori Raven Software hanno dichiarato che l’attuale versione su PS4, Xbox One e PC non è progettata per supportare le rotazioni delle mappe.

Quindi, riportare Verdansk significherebbe rimuovere Caldera e dare ai giocatori un altro grande download da installare. E poiché Raven ha affermato che ogni grande download ha visto un calo del numero di giocatori, e questo probabilmente non è qualcosa che avevano in programma di fare nel 2022.

Tuttavia, i fan sperano di persuadere Activision e Raven che riportare Verdansk è una buona idea.

È stata messa online una nuova petizione che vuole vedere una modalità classica rilasciata che elimini i contenuti della Seconda Guerra Mondiale e si concentri su Verdansk e le armi moderne. La descrizione ufficiale spiega:

“Non ti stiamo chiedendo di distruggere Caldera. Ti stiamo semplicemente chiedendo di darci delle opzioni. Ridateci Verdansk e le armi moderne. Chiamalo “Modalità classica” o come preferisci. Questo è il nostro unico desiderio questo Natale.

“Prima del lancio di Caldera, personalmente potevo aspettare tutto il giorno di tornare a casa per poter volare a Verdansk con la mia squadra e godermi molte ore di gioco. Abbiamo bisogno che quell’entusiasmo torni. Non ce l’abbiamo con Caldera. Vogliamo Verdansk!”

La petizione si sta attualmente dirigendo verso 15.000 firme e, sebbene sia improbabile che raggiunga il suo obiettivo, mostra quanto siano appassionati i fan a giocare a Verdansk ancora una volta prima dell’arrivo di Warzone 2.0 nel 2022.

Mentre il ritorno di Verdansk potrebbe essere fuori gioco su console, Activision ha lasciato intendere che potrebbe tornare nel franchise di Call of Duty su una piattaforma diversa. C’è la possibilità che l’anno prossimo possa arrivare una versione mobile del gioco Battle Royale che includa Verdansk come opzione della mappa.

In altre notizie, come ottenere i codici di Modern Warfare 2 per la beta di MW2 durante il fine settimana del CDL