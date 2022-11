La personalizzazione dell’outfit di Pokémon Scarlet e Violet è molto limitata

Pokémon Scarlatto e Viola espandere il mondo dei Pokémon in tanti modi. I giochi sono ambientati nel gigantesco e tentacolare mondo di Paldea, una delle regioni più grandi che il franchise abbia mai visto. I giochi ampliano anche l’avventura principale fornendo ai giocatori percorsi alternativi oltre a sfidare i capipalestra. Sebbene la visione e la portata siano ben oltre ciò che abbiamo visto nei precedenti giochi Pokémon principali, c’è un aspetto chiave in cui fanno un chiaro passo indietro: il design dei personaggi.

Questo perché, per la prima volta da allora Pokémon X e Y, non puoi personalizzare l’intero outfit del tuo allenatore. Puoi personalizzare l’aspetto del tuo personaggio con una gamma di acconciature non legate al genere, quattro tonalità della pelle e vari accessori, ma hai solo quattro opzioni di abiti tra cui scegliere.

In Pokémon Scarlatto e Viola, giochi nei panni di un allenatore appena coniato che frequenta una scuola ultra-élite. Puoi accessoriare il tuo trainer con oggetti come zaini, occhiali da sole, calze, scarpe o cappelli che puoi acquistare in varie città. Ma non puoi cambiare il tuo personaggio senza l’uniforme scolastica. Allo stato attuale, ci sono quattro opzioni per l’uniforme di base: una situazione con pantaloni e bretelle, un giubbotto imbottito con pantaloncini (pantaloncini!), una sorta di pantaloncini da spiaggia stropicciati, e infine pantaloni più formali e cappotto invernale sopra il tuo bianco combo abbottonata. Tutti questi abiti si rifanno all’aspetto rigido della scuola di abbottonatura bianca e cravatta.

Inoltre, l’acquisto di accessori può essere ingombrante. Ogni città ha il proprio set di negozi e devi trovare ogni singolo negozio e acquistare diversi tipi di accessori uno per uno. Sei costretto a immagazzinare il luppolo mentre acquisti ogni singolo articolo, dal negozio di calze, al negozio di zaini e al negozio di cappelli, in ogni città. I problemi tecnici dei giochi influiscono anche sulla possibilità di fare acquisti. Quando entravo nel menu di un negozio, dovevo abbassare il mio Switch e aspettare circa un minuto per caricare l’outfit e l’avatar dell’allenatore in modo da poter vedere com’era il mio allenatore con le calze rosa.

Ma anche questo processo frustrante è eclissato da altre limitazioni. Ho scelto un’acconciatura riccia per il mio personaggio e non ho potuto indossare molti dei cappelli. Ciò ha rimosso un’intera sezione di un set già limitato di opzioni di personalizzazione. Mi sono piaciute le opzioni che avevo: ho optato per degli occhiali da sole rotondi alla moda, ma desideravo solo poterle mettere una gonna o un vestito o qualcosa di diverso dalle quattro opzioni di base.

Il gioco giustifica l’outfit con la sua storia. Sei uno studente e mentre all’inizio puoi saltare la scuola dopo alcune ore di permanenza lì, tecnicamente stai facendo uno studio indipendente in cui esplori il mondo più vasto. Tuttavia, avrei solo desiderato che mi permettesse persino di scegliere una gonna. Amo il mio personaggio e amo i selfie carini che fa con gli altri, ma è solo un peccato vedere che i vestiti carini non sembrano essere una priorità in questa particolare avventura.