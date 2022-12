La personalizzazione del personaggio in Diablo 4 fa quanto basta

Diavolo 4 fa la creazione e la personalizzazione del personaggio meglio di qualsiasi gioco Diablo fino ad oggi, consentendo ai giocatori di progettare la loro classe con bellissimi dettagli. Una varietà di acconciature, tonalità della pelle, colori, gioielli e segni consentirà ai giocatori di creare il proprio barbaro, negromante o ladro personale, ma solo fino a un certo punto.

La direzione artistica di Diavolo 4, che si basa fortemente sull’ispirazione dei dipinti medievali e dei vecchi maestri, si applica anche alla creazione del personaggio. Mentre ci sono opzioni per acconciature color verde e vernice colorata per il corpo, personaggi personalizzati in Diavolo 4 sembrano radicati e realistici, non come se fossero nati da un episodio di Monster Factory o da un filmato di Saints Row.

Ci sono dozzine di colori di capelli e tonalità della pelle, e nella build di anteprima che abbiamo giocato questo fine settimana, quattro volti femminili e quattro maschili per classe. (Il gioco non sembra effettivamente utilizzare descrittori maschio/femmina per i suoi personaggi, per quello che vale.) Quella build prevedeva anche 10 acconciature unisex, tra cui tagli pixie tagliati corti, lunghe code di cavallo fluenti, dreadlock legati e , riccioli naturali. Oltre a ciò, ci sono molti gioielli. Molto.

Il trucco e la vernice per il corpo sono tematicamente appropriati e, di nuovo, unisex. Se vuoi un ombretto scuro per il tuo barbaro, fallo. Sembra buono. Se vuoi un po’ di vernice da cadavere per il tuo Necro, c’è anche quella.

Immagine: Blizzard Entertainment

Ciò che i giocatori non troveranno è un’ampia varietà di tipi di corporatura, almeno per ogni particolare classe. Il barbaro è adeguatamente muscoloso e strappato per il suo ruolo in mezzo Diavolo 4‘s cinque classi. La classe Stregone/Incantatrice sembra abbastanza forte da sollevare alcuni libri e bacchette, ma non sono neanche lontanamente magri e dall’aspetto atletico come il Ladro.

Il tipo di corpo, si scopre, è intenzionalmente legato ai ruoli di classe come parte della fantasia del gioco, ha affermato Rod Fergusson, produttore esecutivo e capo del franchise di Diablo presso Blizzard Entertainment.

“Il tipo di corpo è qualcosa che consideriamo parte della fantasia di classe”, ha detto Fergusson in un’intervista alla tavola rotonda, osservando che lo sviluppatore ha creato apposta un “druido ‘papà corpo’ e un negromante emaciato”. “Quelle sono parti di ciò che rende la classe la classe, per certi aspetti, quindi avere un papà come Necro o un Druido emaciato non ha davvero giocato nella fantasia della classe.

“Volevamo fornire quanta più varietà possibile in termini di là [being] un sacco di etnie diverse, capelli, segni e colore degli occhi, ma c’erano alcune cose che rendevano la classe la classe, e per Diavolo 4 era il tipo di corpo.

Immagine: Blizzard Entertainment

Anche il tipo di corpo e gli archetipi di classe sono legati Diavolo 4Il design dell’armatura e dell’equipaggiamento e tutti gli altri cosmetici che giocano in una classe, ha detto Fergusson. In altre parole, realizzare un’armatura adatta alla mole di un corpo barbaro sarebbe difficile da ridimensionare fino a una versione da 90 libbre della stessa classe. “L’obiettivo di alto livello era quello di offrire la scelta più di alto livello che avevi in ​​un gioco di Diablo”, ha detto Fergusson. “Volevamo che riguardasse molto di più la tua personalizzazione [and] personalizzazione, ma il tuo barbaro [still] essere un barbaro – sarà muscoloso, non un trovatello.

Diavolo 4 rafforza la varietà di opzioni di personalizzazione del personaggio presentando il suo falò di avventurieri con sguardi casuali quando i giocatori caricano il gioco. Non c’è alcuna indicazione dal gioco stesso che il barbaro dovrebbe essere un tizio dai capelli bianchi di Mount Arreat, o che qualsiasi altra classe debba essere bloccata in ruoli di genere o etnia per impostazione predefinita.

Allora mentre Diavolo 4Le opzioni di creazione del personaggio di non sono così profonde come altri giochi di ruolo moderni, queste opzioni possono comunque produrre personaggi personalizzati di bell’aspetto pur mantenendo l’aspetto oscuro e medievale a cui mira Blizzard.

Diavolo 4 uscirà nel 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X.