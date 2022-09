La perdita di MultiVersus sembra includere il Joker doppiato da Mark Hamill

Mark Hamill potrebbe essere la voce del Joker in Warner Bros.’ gioco di combattimento, Multicontro, un nuovo datamine ha rivelato martedì. L’attore, forse più noto per aver interpretato Luke Skywalker nella serie Star Wars, è anche una delle voci più riconoscibili di Joker. L’attore ha interpretato per la prima volta l’iconica nemesi di Batman Batman: la serie animatae ora sembra che riprenderà il suo ruolo nel gioco.

In precedenza si diceva che il Joker fosse un combattente nel gioco grazie a un datamine di marzo. Il nuovo audio contenente le battute del Joker è stato pubblicato su Twitter dall’utente Laisul. Nel video, puoi sentire tutte le battute di annuncio della partita di Joker, con una voce che suona un po’ come quella di Hamill.

Polygon ha contattato un rappresentante del team di sviluppo per confermare la fuga di notizie e aggiornerà questa storia non appena avremo notizie.

Hamill ha ripreso il suo ruolo di Il principe pagliaccio del crimine diverse volte dalla sua prima apparizione nella serie animata del 1992, anche in giochi come la serie Batman: Arkham e Lego DC Supercriminali.

Multicontro è una serie di giochi di combattimento competitivi free-to-play che presenta un cast di combattenti di varie proprietà e serie Warner Bros. Più di recente, gli sviluppatori hanno aggiunto Rick Sanchez dalla serie di animazione per adulti Rick e Morty al gioco.