Il rivenditore giapponese Shopee ha fatto trapelare nuovi merchandising e artwork per Sonic Frontiers. La fuga di notizie è stata individuata da Tails Channel e l’elenco del merchandising dice che dovrebbe essere rilasciato a novembre.

Il pezzo di merchandising più importante da notare è la grafica chiave di Sonic Frontiers, che presenta la Blue Blur in piedi con Tails, Knuckles, Amy Rose e le creature Kocos che abitano le Isole Starfall apparentemente disegnate da Yuji Uekawa. Dietro di loro ci sono sagome che prendono in giro due nuovi personaggi. Alcuni fan hanno ipotizzato che i nuovi personaggi siano Sage e uno dei Titani contro cui Sonic combatte, ma questo deve ancora essere confermato.

Alcuni degli altri prodotti presentano quelli che sembrano essere dei peluche. Uno di questi è Sonic in possesso di una chiave con un topper Chaos Emerald che ottiene man mano che avanza nei livelli del Cyber ​​Space. Un altro peluche è un piccolo Koco, e il terzo è Sonic che fa un pisolino mentre tiene un Koco in grembo.

L’immagine menziona anche il DLC che sarà presente in Sonic Frontiers. Sega non ha menzionato nulla sui DLC inclusi nel gioco durante la presentazione della demo su IGN First e al Summer Game Fest di giugno, quindi non siamo sicuri del motivo per cui vengono menzionati ora.

Sega deve ancora confermare ufficialmente la validità del merchandise e del DLC. Inoltre, deve ancora confermare la data di rilascio del 15 novembre per loro.

Sonic Frontiers uscirà durante le festività natalizie del 2022 e Sega ha affermato che non prevede di ritardarlo a breve. La società ha in programma di rilasciare un nuovo trailer e ulteriori informazioni per il gioco alla Gamescom il 23 agosto.