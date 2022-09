La perdita di Grand Theft Auto 6 rivela oltre 90 video di gioco

In una fuga di notizie senza precedenti, più di 90 video in sviluppo Grand Theft Auto 6 sono emersi online. Il leaker ha pubblicato i video su GTAForums con il nome utente teapotuberhacker. Hanno affermato di avervi accesso direttamente da Slack interno di Rockstar Games.

I video mostrano rapine, sparatorie, guida in un mondo aperto e conversazioni con doppiaggio. Il filmato sembra confermare un recente rapporto di Jason Schreier di Bloomberg secondo cui il gioco sarebbe ambientato in una Miami romanzata – forse la tradizione di Vice City di GTA – e presenterebbe un personaggio femminile giocabile. Il gioco è chiaramente in fase di sviluppo, con elementi di programmazione di debug visibili sullo schermo, ma ha molte funzionalità funzionanti.

Fin dall’inizio c’erano pochi dubbi sull’autenticità dei video: erano di dimensioni e dettagli che sarebbero stati quasi impossibili da falsificare. Schreier ha successivamente scritto su Twitter che le fonti Rockstar gli avevano confermato che la fuga di filmati “precoci e incompiuti” era reale e ha affermato che lo scenario era un “incubo” per Rockstar.

Al momento in cui scrivo, i video sono ancora disponibili per il download dai link nel post originale sui forum di GTA, anche se la società madre di Rockstar Take-Two Interactive ha iniziato a presentare reclami per copyright contro i video su YouTube e sui social network per rimuoverli da Visualizza. I video sono già stati così ampiamente distribuiti che gli avvocati di Take-Two potrebbero combattere una battaglia persa nel tentativo di cancellarli da Internet.

In totale, ci sono circa 50 minuti di riprese. Molte delle clip sono molto brevi. Uno dei video più lunghi, della durata di circa tre minuti, mostra il personaggio femminile che rapina una tavola calda, minacciando il personale e i clienti, che reagiscono spaventati all’idea di vedersi puntare una pistola. Poi lei e il suo complice maschio entrano in una sparatoria con la polizia prima di saltare sull’auto di pattuglia della polizia e andarsene. Il trattamento grafico è abbastanza realistico, ma comunque coerente con lo stile della casa di GTA.

Le parole Vice City possono essere viste in alcune clip. Ad un certo punto, il personaggio femminile entra in uno strip club pieno di una folla densa. Ulteriori video mostrano sistemi di ripresa e conversazione.

Il leaker ha detto che era “possibile” che avrebbero rilasciato il codice sorgente GTA 5 e GTA 6e persino una build di prova di GTA 6. Nei forum, hanno risposto a domande relative al codice sorgente e sembravano condividere informazioni legalmente sensibili relative a un procedimento giudiziario in corso su cheat mod per GTA Online.

Anche se il leaker non segue e rilascia il codice sorgente o una build giocabile, questa è comunque una perdita altamente dannosa per Rockstar su una scala che raramente, se non mai, è stata vista. Rockstar lo ha confermato solo all’inizio di quest’anno GTA 6 era in “sviluppo attivo”. Il rapporto Bloomberg affermava che i lavori sul gioco erano iniziati nel 2014, dopo GTA 5‘s rilascio, ma quel progresso è stato lento e GTA 6 era improbabile che venisse rilasciato prima del 2024. Si dice che i cambiamenti nella cultura aziendale di Rockstar abbiano ridotto gli straordinari per gli sviluppatori e cambiato il tono del gioco stesso, con un umorismo che è meno probabile che colpisca i gruppi emarginati.

Aggiornare: L’hacker rivendicando la responsabilità della fuga di notizie ha risposto nel thread dei forum di GTA, chiedendo a chiunque lavori per Rockstar Games o per la società madre Take-Two Interactive di contattarli. “Sto cercando di negoziare un accordo”, hanno detto.