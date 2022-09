La perdita di Genshin Impact suggerisce che Kusanali sarà un personaggio di supporto

Abbiamo già trascorso un po’ di tempo con il Dendro Archon nella Genshin Impact Archon Quest e, come ogni Archon nel gioco, presto sarà giocabile e disponibile per i giocatori per i propri account. Gli Arconti sono personaggi ben pubblicizzati nel gioco a causa del loro immenso potere e ogni Arconte storicamente ha alterato la meta del gioco in qualche modo.

Kusanali, il Dendro Archon presente nell’aggiornamento più recente, sarà il prossimo personaggio giocabile di Archon. Sono già emerse perdite che suggeriscono come potrebbe funzionare Kusanali e sembra che Kusanali sarà un personaggio di supporto.

Questa perdita proviene dal leaker @hxg_diluc su Twitter, che ha affermato che “Kusanali sarà un supporto in C0”. Sebbene i dettagli di questa perdita siano piuttosto vaghi, ciò suggerisce che Kusanali avrà potenzialmente un potenziale DPS a costellazioni più elevate. I vecchi personaggi di supporto a 5 stelle come Kazuha e Raiden Shogun hanno anche immense capacità DPS nelle costellazioni più alte, quindi Kusanali potrebbe seguire l’esempio.

Dendro Archon è un supporto in C0 — 🍁(Aspettando Dentro Archon e Wanderer) (@hxg_diluc) 14 settembre 2022

I personaggi Archon storicamente funzionano come personaggi di supporto, con Venti, Zhongli e Raiden Shogun che agiscono come supporti. Non si sa che tipo di ruolo di supporto ricoprirà Kusanali, poiché ci sono numerosi ruoli come scudo, guaritore o batteria che Kusanali può ricoprire. È più probabile che Kusanali rafforzerà i personaggi di Maestria Elementale di Dendro, poiché la maggior parte dei personaggi di Dendro fa affidamento su Maestria Elementale per i propri danni.

Indipendentemente da ciò, Kusanali sarà probabilmente un personaggio forte, come lo sono tradizionalmente la maggior parte dei personaggi Archon. Ti terremo aggiornato con le ultime notizie su Kusanali non appena arrivano.