La patch MultiVersus aggiunge la modalità Big Head ora, Marvin il marziano in seguito

MulticontroLa seconda stagione aggiunge “Big Head Mode” alla Silly Queue, che il combattente simile a Super Smash Bros. ha introdotto solo due settimane fa. Apre la strada, in modo abbastanza appropriato, affinché l’extraterrestre dagli occhi da bug di Looney Tunes – Marvin il marziano – si unisca al roster di combattenti giocabili nel prossimo futuro. Warner Bros. Games e Player First hanno annunciato l’aggiunta martedì.

Altri momenti salienti della seconda stagione includono a Game of Thrones stage, che conterrà il Trono di Spade, un remix dell’ouverture della serie, e “pericoli basati su Westeros”, secondo un comunicato stampa. Chissà cosa comporta davvero, ma speriamo in Septa Unella e nella sua campana della vergogna.

Per quanto riguarda Marvin, una dichiarazione di martedì indicava che avrebbe impacchettato il suo modulatore spaziale esplosivo Illudium Q-36, il dispositivo che intendeva utilizzare per distruggere la Terra (perché “ostruisce la mia visione di Venere”) a partire dal 1948 Haredevil Lepre. Marvin evocherà anche un’astronave per molestare i suoi avversari.

Altrove, la patch della stagione 2 fa quanto segue:

Semplifica il tutorial introduttivo, aggiungendo la narrazione fuori campo e rimuovendo alcuni passaggi.

Aggiunge il punteggio al file Marmellata spaziale fase, sebbene sia ancora disponibile solo nelle partite personalizzate o nel laboratorio. Ciò significa che Multicontro terrà traccia dei canestri effettuati sulla porta del palco. “Prova per alcuni difficili 3 puntatori!”, Ha detto Player First.

Aggiunge i rimbalzi, una mina di prossimità e una bacchetta che, se lanciata contro gli avversari, li trasformerà in polli per un breve periodo.

Il Battle Pass della stagione 2 è già disponibile, comprese le varianti di Tom & Jerry e Reindog. Coloro che pagano per sbloccare il Battle Pass di livello premium possono anche ottenere “Astronaut Velma” (da Scooby Doo) e “Maestro Bugs”, un omaggio alle numerose esibizioni di Bugs in opere come “Il barbiere di Siviglia” e “Kill Da Wabbit.»