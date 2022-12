La patch di Overwatch 2 stagione 2 potenzia Doomfist, nerf Kiriko e Sojourn

Accanto al lancio di Sorveglianza 2Nella seconda stagione di Blizzard Entertainment, lo sviluppatore Blizzard Entertainment sta implementando una serie di modifiche al bilanciamento stagionale sperando di risolvere i problemi di gioco della stagione inaugurale del gioco. Alcuni nerf e buff spesso richiesti sono inclusi nella patch di martedì, apportando potenziamenti tanto necessari a Doomfist e Junker Queen, con diminuzioni della potenza complessiva di eroi come Sojourn e Kiriko. Piccole modifiche sono ora disponibili Overwatch 2 per eroi come Bastion, Symmetra, Ana e Mercy – chi potrebbe sii solo un po’ più capace in battaglia adesso.

C’è anche un cambiamento a livello di ruolo per gli eroi del danno. In precedenza, tutti gli eroi di quella categoria ricevevano un bonus alla velocità di movimento, ma come sottolinea Blizzard nelle sue note sulla patch, “Sebbene la velocità di movimento aggiuntiva fosse un utile indicatore che la passiva fosse attiva, abbiamo notato che il cambiamento di velocità influiva negativamente sulla capacità di mirare con precisione. ” Gli eroi con danno riceveranno invece un bonus alla velocità di ricarica, aumentato dal 25% al ​​35%.

Per quanto riguarda Doomfist, sta ottenendo un sacco di modifiche progettate per “aumentare la sua presenza come un dirompente carro armato in stile attaccabrighe”. Un buff alla sua abilità passiva “lo aiuterà a rimanere in combattimento più a lungo, specialmente quando colpisce più nemici con le sue abilità”, dice Blizzard.

La suprema di Bastion sta diventando più letale, mentre quella di Kiriko sta diventando meno potente. Il cannone a rotaia di Sojourn è meno un’arma punta e uccidi, mentre Mercy ottiene un po’ più di competenza nelle armi. Ecco l’elenco completo delle modifiche agli eroi arrivate con la patch di martedì:

Doomfist

Pugno a razzo

Gamma di danni da impatto (minimo-massimo) aumentata da 15-30 a 25-50 danni

Portata dei danni da colpo di muro (minimo-massimo) ridotta da 20-40 a 10-30 danni

Intervallo di durata dello stordimento dello schianto sul muro potenziato con Pugno a razzo ridotto da 0,5-1 a 0,25-0,75 secondi

Non-Empowered Rocket Punch ora stordisce per la durata minima di 0,25 secondi quando si colpisce il muro

Raggio di respinta di Pugno a razzo potenziato ridotto da 4 a 3 metri

Il tempo minimo prima che l’opzione di annullamento diventi disponibile è stato ridotto da 0,25 a 0,12 secondi

Tempo di recupero ridotto da 4 a 3 secondi

Questo è stato inserito sin dalla sua rielaborazione ma non è stato menzionato

Blocco di potenza

Tempo di recupero ridotto da 8 a 7 secondi

Durata aumentata da 2 a 2,5 secondi

Danno minimo mitigato necessario per potenziare Rocket Punch ridotto da 90 a 80 danni

Colpo meteorico

Ora potenzia Rocket Punch all’atterraggio

Durata del rallentamento del nemico aumentata da 2 a 3 secondi

‘La migliore difesa…’ Passiva

Salute temporanea massima aumentata da 150 a 200 salute

Salute temporanea guadagnata per bersaglio colpito con abilità aumentata da 30 a 40 salute

Junker Regina

Le dimensioni del volume colpito dal busto e dalla testa sono aumentate del 12%

Furia

Durata della ferita ridotta da 5 a 4,5 secondi

Costo definitivo ridotto del 10%

Grido di comando

Tempo di recupero ridotto da 15 a 14 secondi

Passivo “Adrenalina”.

Moltiplicatore di guarigione passiva dell’adrenalina aumentato da 1 a 1,25 volte il danno inflitto dalle ferite

Bastione

Configurazione Artiglieria

Ritardo prima che il proiettile cada ridotto da 1 a 0,6 secondi

Danni dell’esplosione ridotti da 300 a 250

Non infligge più danni da esplosione a se stesso

Ritardo minimo tra il piazzamento dei colpi ridotto del 20%

Riconfigura

Tempo di recupero ridotto da 12 a 10 secondi

Soggiorno

Fucile a rotaia

Ritardo di energia prima del consumo ridotto da 8 a 5 secondi

Raggio iniziale di diminuzione del danno da fuoco secondario ridotto da 70 a 40 metri

Moltiplicatore del danno critico del fuoco secondario ridotto da 2 a 1,5

Il danno da fuoco secondario ora scala linearmente con l’energia da 30 a 130 danni (1 energia viene convertita in 1 danno aggiunto)

Danno da fuoco primario per proiettile aumentato da 9 a 10

Tasso di carica dell’energia di overclock aumentato del 20%

Symmetra

Proiettore di fotoni

Velocità di carica e velocità di decadimento del raggio aumentate del 20%

Tasso di consumo di munizioni del fuoco primario aumentato da 7 a 10 al secondo

Il fuoco primario guadagna di nuovo munizioni danneggiando le barriere

Tracciante

Polso Pistole

Danni aumentati da 5 a 6

Anna

Dormire Dart

Tempo di recupero ridotto da 15 a 14 secondi

Kiriko

Larghezza del volume dei colpi al braccio ridotta del 15%

Aggiunta un’opzione eroe per la scalata automatica del muro

Kitsun Fretta

Costo definitivo aumentato del 10%

Bonus velocità di movimento ridotto dal 50% al 30%

Velocità di recupero ridotta da 3 a 2 volte più veloce

Protezione Suzu

Tempo di lancio ridotto da 0,15 a 0,1 secondi

Kunai

Munizioni aumentate da 12 a 15

Passo veloce

L’input di abilità ora può essere tenuto premuto per l’attivazione

Misericordia

Tempo di cambio arma ridotto da 0,5 a 0,35 secondi

Caduceo Blaster