La patch di bilanciamento di Overwatch 2 nerf Zarya, Sombra il mese prossimo

Il prossimo aggiornamento per Sorvegliare 2 cercherà di affrontare alcuni personaggi attualmente sopraffatti, il che dovrebbe essere un sollievo per qualsiasi carro armato che affronta uno Zarya a doppia bolla o un giocatore di supporto regolarmente molestato da Sombra. Patch di bilanciamento di metà stagione di Blizzard per Overwatch 2 – che include anche modifiche a D.Va, Genji e Kiriko – arriverà il 15 novembre, prima della seconda stagione del gioco, quando lo sviluppatore dovrebbe implementare ulteriori modifiche.

Blizzard ha dettagliato le modifiche imminenti del gioco sui suoi forum ufficiali di Overwatch, spiegando le modifiche specifiche del mese prossimo e il ragionamento alla base.

Zarya viene colpita piuttosto duramente, con la sua durata della Barriera ridotta a 2 secondi, prima di 2,5 secondi. Anche il tempo di ricarica di Barriera aumenta da 10 secondi a 11. Gli avversari dovrebbero avere più tempo per infliggere danni a Zarya, mentre lei avrà meno tempo per accumulare energia dal fuoco nemico.

Anche Sombra sta subendo un notevole nerf, con il suo moltiplicatore del danno hackerato che scende dal 40% al 25%. I giocatori che vengono hackerati da Sombra saranno bloccati dalle loro abilità solo per 1,5 secondi, prima di 1,75 secondi. Inoltre, i giocatori di Sombra non potranno più hackerare un avversario già hackerato. Sono tutte buone notizie per gli eroi di supporto senza grandi capacità di fuga, come Zenyatta e Ana.

Il nerf di Genji è un po’ più lieve: può contenere un massimo di 24 shuriken (invece di 30) e farà meno danni (27, contro 29) quando l’aggiornamento del bilanciamento sarà attivo. Anche D.Va subirà un leggero nerf, con i suoi booster danni da impatto ridotti da 25 a 15 e la diffusione del suo cannone a fusione che aumenta da 3,5 a 3,75. Kiriko sta subendo solo un piccolo nerf: la sua abilità di teletrasporto, Swift Step, la renderà invulnerabile per soli 0,25 secondi, prima di 0,4.

Il designer dell’eroe principale di Overwatch, Alec Dawson, ha dichiarato venerdì in una conversazione su Twitter Spaces che il team di sviluppo sta anche esaminando gli aggiustamenti per Doomfist per “trovare un po’ più di identità” per il personaggio di classe tank e a Sojourn, che Dawson ha detto era finito – performante nei ranghi competitivi più alti, ma sottoperformando nei ranghi al di sotto del livello Master.

Overwatch 2La seconda stagione dovrebbe arrivare all’inizio di dicembre.