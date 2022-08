La patch 6.2 di Final Fantasy XIV si chiama Buried Memory, in uscita a fine mese

Final Fantasy XIV è uno dei migliori MMORPG in circolazione e il flusso costante di aggiornamenti e nuovi contenuti è un grande motivo. La prossima è la patch 6.2, soprannominata Buried Memory.

Il sito Web di Final Fantasy XIV ha un’analisi di tutto ciò che viene aggiunto con la patch, a partire da una nuova missione dello scenario principale. Il titolo Buried Memory vede il Guerriero della Luce collaborare con Vrtra per cercare sua sorella, il grande dragone perduto Azdaja. Insieme a quella ricerca arriva un assortimento di sfide, la cui natura dovrebbe essere abbastanza familiare a tutti i giocatori di FF 14. L’incursione di Abyssos è ambientata in un cerchio interno di Pandemonium e il dungeon Fell Court of Troia è un castello galleggiante nel cielo. Inoltre, c’è un nuovo dungeon variante Sil’dihn Subterrane e una prova irreale di Containment Bay S1T7.

Per i meno inclini al combattimento, la patch 6.2 aggiunge anche il Santuario dell’isola. Questo “paradiso dell’isola” è un luogo in cui i giocatori possono coltivare raccolti e lasciare che i minion si liberino. Square Enix incoraggia i giocatori a creare e far propria l’isola. Puoi dare un’occhiata al Santuario dell’isola (e a tutti gli altri contenuti di cui sopra) nel trailer di Buried Memory di seguito.

Se questo ti ha entusiasmato, buone notizie: sarà presto online. L’aggiornamento 6.2 arriva il 23 agosto. L’elenco delle missioni dello scenario principale crescerà ancora una volta quel martedì. Coloro che desiderano rivisitare i vecchi dungeon saranno lieti di sapere che anche il sistema Duty Support si sta espandendo: Aery, Keeper of the Lake, Snowcloak, Sohm Al e Vault si uniscono al roster con la patch. Square afferma che ulteriori aggiunte al sistema “saranno progressivamente implementate nelle patch future”.

Square utilizza anche il trailer di Buried Memory per incoraggiare i nuovi arrivati ​​a “unirsi a oltre 25 milioni di avventurieri in tutto il mondo”. Puoi sfogliare un elenco delle popolazioni di server del gioco se non sei sicuro di dove ti adatti. Square Enix non sta vivendo il miglior periodo finanziario, ma Final Fantasy XIV continua ad andare forte.