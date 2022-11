La nuova patch NHL 23 aggiunge le maglie Reverse Retro, apporta importanti modifiche alle strategie e all’IA

NHL 23 non è stato esattamente un rilascio regolare per EA Sports. Le prime settimane di NHL 23 hanno incluso una miriade di problemi HUT, oltre a bug di gioco e AI che hanno portato il franchise probabilmente ai livelli più bassi dall’inizio della generazione di giochi Xbox One/PS4. Una nuova patch l’8 novembre risolverà almeno alcuni dei problemi del titolo.

Tra i cambiamenti in arrivo in NHL 23 c’è la frequenza con cui i nuovi filmati di presentazione in-game appaiono nel gioco. Secondo la squadra NHL, solo sei squadre (Avalanche, Lightning, Maple Leafs, Canucks, Hurricanes e Flyers) hanno autentiche presentazioni di gioco che compaiono in un terzo di tutte le partite. Questa patch aumenterà il numero di volte in cui ciascuna verrà popolata, mentre le altre 26 squadre avranno maggiori tagli all’inno nazionale. In arrivo a fine mese ci sarà una patch aggiuntiva che aggiungerà nuovi filmati di gioco che saranno specifici per le altre squadre.

Inoltre, questa patch aggiunge le nuove maglie Reverse Retro 2.0 in NHL 23. L’aggiornamento risolve anche un problema tecnico con il modo in cui l’IA si muoveva sul ghiaccio, a causa di un bug con le strategie. Questa era una lamentela comune tra i giocatori di NHL ed è stata notata nella nostra recensione di NHL 23.

Ecco le note complete sulla patch:

GIOCO

AI

Migliorato il controllo del divario del difensore per difendersi dalla corsa in mezzo al ghiaccio

Portieri

Risolto un problema per cui i portieri degli utenti avevano prestazioni inferiori alle difficoltà Arcade e Semi Pro

Correzione di bug generali del portiere relativi al jittering e alla selezione dell’animazione

Strategie

Risolto un problema con le strategie di gioco selezionate nel gioco che non corrispondevano a quelle presenti nei menu Strategia

PRESENTAZIONE

Risolto un problema con una celebrazione di fine partita che mostrava i giocatori seduti in panchina a festeggiare con il portiere invece dei giocatori che erano sul ghiaccio a fine partita.

Risolto il problema che impediva la visualizzazione della telecamera di gioco scelta durante il gioco

Diventa un professionista – Risolto il problema che poteva causare la selezione di una telecamera sbagliata in alcuni filmati

Risolto un ciclo di sincronizzazione infinito che poteva verificarsi quando un giocatore abbandonava il gioco in OT

Coppa Spengler – Risolto un problema per cui il trofeo non entrava correttamente nelle mani dei giocatori

Risolto il problema dell’audio per cui gli inni nazionali non venivano riprodotti se il sim interveniva nel primo periodo

Risolto il problema con l’illuminazione in Be A Pro che poteva causare un lampo di luce bianca durante il caricamento

Celebrazione della Stanley Cup – Risolto il problema che poteva causare la scomparsa di un giocatore durante la sequenza in cui la coppa veniva passata da un giocatore all’altro

Risolto il problema durante la celebrazione di fine partita per cui il portiere poteva tenere il bastone con la mano del trapper invece del bloccante

Risolto il problema dell’audio per cui la folla non si comportava correttamente quando l’introduzione dell’inno segue un evento programmato per essere un professionista

Risolto il problema che causava la sospensione troppo lunga delle salviette che portavano a parti mancanti della ripetizione dell’obiettivo

Risolto il problema con i segni di folla che non mostravano dati dinamici corretti (ad es. Nomi dei giocatori)

Risolto il problema con il crash del gioco in tre modalità dopo che il gol era stato segnato

Risolto il problema dell’audio nel menu principale che causava la riproduzione della colonna sonora sotto voce

Il suono del clacson della porta lunga è ora utilizzato per tutte le squadre che hanno vinto ai rigori della squadra di casa

IL MONDO DI CHEL

Aggiunta la possibilità per gli utenti del Club EASHL di scambiare le posizioni dei giocatori su Power Play e/o Penalty Kill.

Aggiunti suggerimenti per gli strumenti strategici ai club online VS e EASHL

Aggiunte le strategie per il cambio rapido di nuovo alla formazione EASHL 6v6 Power Play e Penalty Kill

Risolto un crash che a volte si verificava durante il gioco in EASHL Drop-in 3v3

Risolto un problema per cui il menu principale a volte non si caricava sull’hub principale di World Of Chel

Risolto un problema per cui alcuni utenti non venivano trasferiti dalla schermata post-match ai giochi EASHL

Risolto un problema per cui la schermata di cancellazione della sincronizzazione prolungata faceva perdere agli utenti i replay degli obiettivi

Risolto un problema per cui i loghi del club EASHL mancavano nel menu di pausa

Risolto un problema per cui non veniva riprodotto alcun SFX audio quando venivano aperte le borse di World of Chel

Risolto un problema per cui alcuni tipi di guanti del giocatore non venivano caricati in Free Skate

Risolto un problema per cui i suggerimenti per il flusso di utenti per la prima volta per i ruoli in Strategie di club non avevano una freccia che indicava la funzionalità che l’utente può cambiare

Risolto un problema per cui l’angolazione della telecamera non cambia indipendentemente dall’impostazione

Risolto un problema con il colore del testo nelle classifiche in modo che le informazioni sui giochi recenti fossero correttamente visibili

Risolto un problema per cui la chat box dello spogliatoio non mostrava il gamertag del compagno di squadra negli spogliatoi rollover drop-in

Aumentata la dimensione della casella di testo delle opzioni di modifica delle strategie in modo che sia necessario scorrere meno testo

Risolto un problema per cui più opzioni venivano evidenziate dopo il ritorno dalle strategie di squadra

[XBOX] Risolto un problema per cui le immagini di Goal NIS venivano visualizzate danneggiate

[XBOX] un problema per cui all’utente viene richiesto il messaggio “Autorizzazione insufficiente” in qualsiasi modalità online dopo aver consentito l’impostazione del privilegio “Puoi partecipare a giochi multiplayer”

Aggiunti contenuti aggiuntivi in ​​World of Chel per le imminenti sfide Chel. Ricontrolla spesso per raccogliere gli ultimi fantastici nuovi contenuti.

ULTIMA SQUADRA DI HOCKEY

Aggiunta la migrazione dei contenuti HUT. Scopri di più qui.

Risolto un problema con gli elementi TOTW non visualizzati correttamente

Risolto un problema per cui l’oggetto giocatore non veniva visualizzato dopo che un gol era stato segnato

Risolto un problema con le icone del grado HUT Rivals

Risolti problemi con la leggibilità di Rivals su texture di ghiaccio

Varie correzioni dell’interfaccia utente

MODALITÀ FRANCHIGIA

Varie correzioni di crash

Varie correzioni dell’interfaccia utente

Varie correzioni di conversazioni BAP

Aggiunta la possibilità di sostituire le squadre AHL nelle leghe personalizzate

Aggiunta un’impostazione che consente all’utente di utilizzare l’intero pool di giocatori NHL in un draft fantasy di leghe personalizzate indipendentemente dal numero di squadre presenti nella lega.

Risolto un problema per cui i giocatori generati si presentavano con i caschi del college durante il gioco

Risolto un problema per cui la presentazione della Stanley Cup non veniva riprodotta quando si vinceva la serie in formato aggregato nelle leghe personalizzate.

Risolto un problema per cui l’assunzione di un nuovo capo allenatore non aggiornava la scheda delle strategie in Modifica righe

ARTE

Aggiornate le seguenti squadre centro ghiaccio art

ECHL

QMJHL

San Giovanni Seadogs

Val d’Or Foreurs

WHL

DIVISE

Le seguenti divise sono state aggiunte o aggiornate in NHL 23

NHL

Carolina Hurricanes – Terzo

Calgary Flames – Terzo

Tutte le 32 divise retrò inverse NHL 2022-23

AHL

Bakersfield Condors – In casa e fuori

Calgary Wranglers – In casa e fuori

Colorado Eagles: in casa e in trasferta

Tucson Roadrunners – In casa e fuori

Comete Utica – Terza

ECHL

Adirondack Thunder – Casa

Atlanta Gladiators – Casa, Trasferta e Terza

Florida Everblades – Via

Fort Wayne Komets – A casa e fuori

Conigli della palude di Greenville – A casa e fuori

Idaho Steelheads – In casa e fuori

Kansas City Mavericks – In trasferta

Rapid City Rush – A casa e fuori

Savannah Ghost Pirates – A casa, in trasferta e terzo

Razze della Carolina del Sud – Terzo

Utah Grizzlies – A casa e fuori

Wichita Thunder – A casa e in trasferta

DEL

Adler Mannheim – Casa, Trasferta e Terza

Augsburger Panther – Casa, Trasferta e Terza

Bietigheim Steelers – Casa, Trasferta e Terza

Dusseldorfer EG – Casa, Trasferta e Terza

EHC Red Bull Munchen – Casa, Trasferta e Terzo

Eisbaren Berlin – Casa, Trasferta e Terza

ERC Ingolstadt – Casa, Trasferta e Terza

Fischtown Pinguins – Casa, Trasferta e Terza

Iserlohn Roosters – Casa, Trasferta e Terza

Kolner Haie – Casa, Trasferta e Terza

Tigri del ghiaccio di Norimberga: in casa e fuori

Schwenninger Wild Wings – Casa, Trasferta e Terza

Straubing Tigers: casa, trasferta e terza

Wolfsburg Grizzlys – Casa, Trasferta e Terza

Hockey Allsvenskan

AIK – In casa e fuori

Almtuna IS – A casa e fuori

BIK Karlskoga – In casa e fuori

Djurgardens IF – In casa e fuori

HC Vita Hasten – A casa e fuori

IF Bjorkloven – In casa e fuori

MODO Hockey – In casa e fuori

Mora IK – In casa e fuori

Ostersunds IK – A casa e fuori

Sodertalje SK – In casa e fuori

Tingsryds AIF – In casa e fuori

Vasterviks IK – A casa e fuori

Lega Nazionale

EHC Biel – A casa e fuori

EHC Kloten – In casa e fuori

EV Zug – A casa e fuori

Geneve-Servette HC – In casa e fuori

HC Ajoie – In casa e in trasferta

HC Ambri-Piotta – Casa e Trasferta

HC Davos – In casa e in trasferta

HC Fribourg-Gotteron – In casa e in trasferta

HC Lugano – Casa e Trasferta

Losanna HC – In casa e in trasferta

Rapperswil-Jona Lakers – A casa e fuori

SC Berna – In casa e fuori

SCL Tigers – In casa e fuori

ZSC Lions – In casa e fuori

QMJHL

Blainville-Boisbriand Armada A casa e fuori

Halifax Mooseheads a casa e fuori

Sherbrooke Phoenix in casa e in trasferta

WHL

Brandon Wheat Kings A casa e fuori

Everett Silvertips A casa e in trasferta

Prince George Cougars a casa e fuori

Questa patch è ora disponibile per tutti i giocatori di NHL 23.