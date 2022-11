La nuova ondata di assegni blu di Twitter sta seminando il caos

Martedì, gli account Twitter Blue hanno iniziato a essere pubblicati. Twitter Blue è il nuovo servizio in abbonamento della piattaforma, che costa $ 7,99 al mese e garantisce agli utenti meno pubblicità e il caratteristico segno di spunta blu sul proprio account. Quel segno di spunta era un segno che il proprietario dell’account era quello che dicevano di essere; ora è uno status symbol acquistabile.

Sorprendendo assolutamente nessuno, questa funzione ha portato immediatamente al caos, alla disinformazione e al caos quando gli utenti di Twitter Blue hanno deciso di piegare i propri assegni pubblicando false notizie piccanti. Uno dei primi esempi è stato un post di “RockstarGamse” che pubblicizzava un imminente Grand Theft Auto 6 vetrina. Il post è stato rapidamente distrutto, ma è stato seguito da un’ondata di account che facevano scherzi simili.

Per quanto vorremmo un vero riavvio di Ricochet, questo tweet in circolazione non è autentico e non è stato pubblicato da Valve. ⚠ Un po’ di PSA per applicare un po’ di scetticismo in più a tutto ciò che attraversa il tuo feed di Twitter che sembra inaspettato. pic.twitter.com/iPF5ep47bM — PC Gamer (@pcgamer) 9 novembre 2022

Ogni singolo inserzionista sta per abbandonare Twitter nelle prossime 48 ore. La persona crea un account Twitter Nintendo falso, paga $ 8, viene verificata immediatamente e entro 2 ore tutti i loro post di merda diventano virali. L’account Real Nintendo viene spammato con lamentele. pic.twitter.com/7CZcwYJDsd — Matt (@themattprov) 9 novembre 2022

Twitter ha compiuto alcuni sforzi per combattere gli account verificati che condividono notizie false, inclusa la sospensione dell’account Nintendo falso, ma non è del tutto chiaro come la società impedirà effettivamente la disinformazione.

Mercoledì mattina è stato aggiunto un secondo contrassegno “ufficiale” ad alcuni conti, comprese le principali pubblicazioni, conti aziendali e cifre importanti. Ma le scelte per chi ha ricevuto il marchio “ufficiale” sono apparse dall’esterno incoerenti. Ed è stato rimosso rapidamente e senza tante cerimonie poco dopo il suo lancio, con Elon Musk che ha twittato di aver ucciso la funzione. Mercoledì pomeriggio, Twitter Support ha twittato che stava “perseguendo aggressivamente l’imitazione e l’inganno”.

Al momento non stiamo mettendo un’etichetta “Ufficiale” sugli account, ma stiamo cercando aggressivamente la rappresentazione e l’inganno. — Supporto Twitter (@TwitterSupport) 9 novembre 2022

Gli utenti di Twitter possono anche fare clic sul segno di spunta blu, che specificherà se è stato concesso da Twitter o acquistato come parte di un abbonamento Twitter Blue. Tuttavia, è chiaro che questi tentativi limitati non impediscono agli ambiziosi poster di merda di creare false missive aziendali (e causando mal di testa a tutti nel processo).

Pertanto, la navigazione su Twitter dovrebbe essere eseguita con un buon grado di cautela. È come se ogni giorno fosse il pesce d’aprile adesso, quindi quel nuovo fantastico annuncio o un’immagine scioccante potrebbe provenire solo da una persona a caso con otto dollari di riserva. Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è, ed è probabile che l’account Nintendo ufficiale non pubblicherà presto Mario che stordisce i suoi fan.