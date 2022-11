La nuova modalità di Marvel Snap ti permetterà di combattere i tuoi amici quest’anno

Scatto Marvelil gioco di carte virtuali gratuito creato da Heartstone sviluppatori, sta ottenendo una nuova modalità che ti permetterà di giocare contro i tuoi amici entro la fine dell’anno. La notizia è stata riportata per la prima volta in un’intervista agli sviluppatori dal Washington Post.

Scatto Marvel è un gioco di carte frenetico in cui ogni round si svolge esattamente sei turni. Come suggerisce il nome, il gioco attinge a un cast eclettico di supereroi e personaggi dai confini dell’universo Marvel: tutti, dal super popolare Spider-Man al meno conosciuto Devil Dinosaur, sono un gioco leale. Il gioco è stato lanciato ufficialmente in tutto il mondo alla fine di ottobre ed è disponibile gratuitamente su Android, iOS e Microsoft Windows.

Poiché ora funziona, il gioco confronta automaticamente i giocatori con i robot o altri giocatori in base all’abilità. Nell’intervista al Washington Post, gli sviluppatori hanno descritto una nuova “modalità battaglia” che sarà “incentrata sugli amici” e consentirà agli utenti di giocare contro persone specifiche. Una volta avviata la modalità, coloro che giocano potranno sfidarsi e vedere come le loro strategie e i loro mazzi sono all’altezza di quelli dei loro amici.