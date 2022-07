La nuova espansione di Legends of Runeterra introduce tre nuovi campioni

Leggende di Runeterra arricchisce il mondo intorno League of Legends e i suoi campioni, raccontando storie attraverso le sue carte che non possono trovare nel MOBA. Non è del tutto chiaro quale sia il canone, e alcuni di essi sono ampiamente passati al sito Web dell’Universo o in altri media di Riot, ma le carte spesso raccontano piccole storie attraverso i loro personaggi e descrizioni.

Ad esempio, la prossima espansione, Forces from Beyond, sembra raccontare una storia di Kai’Sa che assiste a una battaglia nel Vuoto a Shurima nella città condannata di Belveth, Gwen che trova una nuova corte piena di partecipanti mascherati e il demone Evelynn che si nutre di Runeterra .

Forces From Beyond include anche altre nuove carte, insieme a nuove parole chiave che consentono la creazione di nuovi mazzi. L’evento Guardiano Stellare apparirà anche in Forces from Beyond, poiché Kai’Sa Guardiano Stellare sarà la prima skin leggendaria Leggende di Runeterra, insieme a una nuova voce fuori campo e animazioni per le sue carte campione. Sarà affiancata da una miriade di altre skin Guardiane Stellari per i campioni, tra cui Gwen, Jinx, Senna e Soraka.

La nuova espansione uscirà il 20 luglio. Il mese scorso, Riot ha annunciato che si sarebbe “rifocalizzata” Leggende di Runeterra su PvP e la nuova modalità PvE Path of Champions riceverà “meno aggiornamenti”.