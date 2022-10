La nebbia potrebbe finalmente schiarirsi sul prossimo gioco di Silent Hill durante la trasmissione di Silent Hill questa settimana

L’account Twitter di Silent Hill ha lanciato una bomba per i fan del franchise. Una trasmissione Silent Hill verrà lanciata mercoledì 19 ottobre alle 14:00 PDT. La trasmissione condividerà gli ultimi aggiornamenti per il franchise di Silent Hill e sarà la prima volta che Konami condividerà notizie su Silent Hill da anni. L’ultimo gioco di Silent Hill rilasciato è stato PT, il teaser giocabile del titolo Silent Hills sviluppato da Hideo Kojima. Silent Hills è stato cancellato dopo che Konami ha litigato con Kojima e il teaser giocabile è stato rimosso dai negozi digitali.

Le voci su Silent Hill sono in corso da anni. Diversi addetti ai lavori e leaker hanno condiviso che diversi giochi per la serie sono stati in vari gradi di sviluppo per un po’, ma Konami non ha mai rilasciato nuove informazioni sul franchise in nessuno dei principali eventi di gioco. Una delle voci sosteneva che Konami stesse collaborando con il Bloober Team per creare un nuovo gioco di Silent Hill, che in seguito sarebbe stato trapelato online in precedenza per essere un remake di Silent Hill 2. Silent Hill il regista ha suggerito che sono in fase di sviluppo più giochi di Silent Hill, incluso un nuovo film.

Nei tuoi sogni irrequieti, vedi quella città? Gli ultimi aggiornamenti per la serie SILENT HILL saranno rivelati durante la trasmissione #SILENTHILL mercoledì 19 ottobre alle 14:00. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa — Ufficiale di Silent Hill (@SilentHill) 16 ottobre 2022

Prevediamo che Silent Hill 2 Remake sarà una delle cose rivelate durante la trasmissione. I fan di Silent Hill chiedono a gran voce un nuovo gioco da molto tempo, con molti che pensano che Konami abbia trascurato il franchise. Konami, che possiede i diritti del franchise di Silent Hill, è stata criticata dalla comunità di gioco per aver trasformato i suoi famosi marchi in macchine pachinko piuttosto che in nuovi giochi.

Silent Hill è un franchise horror psicologico famoso per i temi sconvolgenti e l’atmosfera spaventosa dei giochi. Silent Hill 2 è il titolo più apprezzato del franchise, elogiato per i suoi temi oscuri sull’amore, la punizione e il senso di colpa. La sequenza temporale di Silent Hill è confusa, con la maggior parte dei titoli della serie che non si svolgono nell’anno in cui sono stati lanciati.