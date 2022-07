La modalità Zero Build di Fortnite è il punto di ingresso perfetto per il gioco

È il 2022 ed Epic Games ha osato porre la domanda filosofica più profonda che un team di sviluppo potrebbe mai meditare: cos’è Fortnite senza fortilizi?

È solo “Nite”?

Scherzo stupido a parte, l’immagine di Fortnite senza la sua meccanica di costruzione del marchio può sembrare sorprendente per il popolare gioco battle royale. La raccolta di materiali e la costruzione di strutture elaborate per proteggere dai nemici o creare il punto di osservazione perfetto da cui colpire un bersaglio è una parte fondamentale del gioco, è anche nel titolo.

Ma a marzo, lo sviluppatore Epic Games ha ridotto le meccaniche di costruzione e alla fine ha aggiunto una modalità “Zero Build” separata in cui è possibile giocare senza nessuno degli elementi di costruzione. L’introduzione della nuova modalità ha scioccato alcuni fan di lunga data, ma ha anche portato nuova vita alla scena. A quanto pare, costruire le strutture improvvisate potrebbe intimidire chiunque non abbia fatto un sacco di pratica. E ora con Zero Build, sono pronto a dire: ho avuto il clamore. E sì, Fortnite è uno dei migliori giochi a cui puoi giocare in questo momento.

Finalmente ho un gioco da cui posso creare Gaara Naruto fatti un selfie. Immagine: Epic Games tramite Polygon

In Fortnite, puoi giocare da solo o in squadre fino a quattro e competere in un’arena di 100 giocatori in uno scenario battle royale in cui vince l’ultimo combattente (o banana gigante) in piedi. Senza il meccanico edile, Fortnite diventa solo uno sparatutto “normale”. Uso le virgolette perché il gioco è cartone animato come sempre e non sembra affatto generico. Il gioco è sgargiante e assolutamente delirante e presenta un sogno febbrile incessante di scenari ludici.

Permettetemi di impostare una delle tante possibili scene di Zero Build. Salti su un’auto che sembra essere modellata su una Toyota Prius. Sei accanto a una banana gigante a torso nudo (il cui torso nudo è rappresentato da un top sbucciato) che indossa un costume da bagno, l’icona pop Ariana Grande, e Itachi Uchiha, un assassino di massa di Naruto. Tu accendi la radio. “Apetta un minuto!” di Willow suona (non una cover, intendiamoci, ma la canzone vera e propria). Ti piace la melodia, ma viene interrotta mentre ti fermi in una pittoresca città piena di nemici. Ariana Grande e la banana (di nome Peely) irrompono attraverso il vetro dei finestrini dell’auto per falciare Ryu e Sakura Kasugano di Street Fighter con le mitragliatrici.

È il gioco perfetto.

La follia di Zero Build smentisce un’elegante semplicità, ed è tanto più accessibile per questo. In qualche modo (e ascoltami su questo), accedendo solo per essere completamente ridotto in mille pezzi da un bambino di 10 anni che è assolutamente incapace di costruire in Fortnite non è stata l’esperienza più divertente del mondo. C’è troppo poco spazio per imparare: devi destreggiarti tra la raccolta di risorse di costruzione sufficienti con la costruzione e l’uccisione di altri giocatori, per non parlare del trovare un’arma, raccogliere munizioni e accumulare oggetti curativi.

Immagine: giochi epici

Zero Build, d’altra parte, libera più tempo per apprendere i fondamenti del combattimento. Hai anche molto più tempo per scherzare nel mondo, dal momento che non hai bisogno di raccogliere materiali o costruire un nido da cecchino. Durante il gioco, io e i miei amici abbiamo utilizzato il metodo molto scientifico di “vaffanculo, scoprilo” e ci siamo divertiti a vedere quanto c’era da fare tra gli spars. Abbiamo guidato sulle montagne russe, fatto ciambelle su un motoscafo truccato e poi abbiamo organizzato un mini concorso per vedere fino a che punto nell’entroterra potevamo portare detto motoscafo.

Ne ho parlato prima con l’introduzione di Ariana Grande e il Naruto personaggi, ma FortniteLa forza di sta nella sua generale fantasia e accessibilità visiva. Il gioco evita sangue e sangue per un look brillante e da cartone animato. Le immagini grintose e militaristiche di Zona di guerra e PUBG sono stanco a questo punto. Anche se paragonato a un gioco più accogliente come Leggende dell’apicel’aspetto e l’approccio di Fortnite sembrano discreti.

Fortnite non si prende affatto sul serio. Questo non significa che non ho partite in cui divento un po’ sudato e mi impegno troppo. Ma è un gioco in cui puoi avere un’incredibile serie di uccisioni e anche ascoltare Willow prima di fare il pieno di Prius in una stazione di servizio. È un gioco tanto elettrizzante quanto assurdo e ora Zero Build mi ha trasformato nel suo più grande fan.