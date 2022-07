La modalità Golden Plunder di Call of Duty Warzone sta cacciando i giocatori dai giochi

Diversi giocatori hanno segnalato di essere stati espulsi dai giochi Golden Plunder in Call of Duty: Warzone negli ultimi giorni. Nella modalità Golden Plunder, i giocatori hanno il compito di raccogliere denaro sparsi sulla mappa e la prima squadra che raggiunge una certa somma di denaro vince.

L’utente di Reddit X_R_Y_U ha pubblicato su Warzone Reddit di essere stato espulso da ogni gioco Plunder a cui ha giocato oggi. In tre partite, X_R_Y_U riceveva un errore “Connessione persa” nel mezzo di una partita di Golden Plunder e poi veniva espulso. Anche altri giocatori hanno segnalato lo stesso problema nel thread di Reddit. Il problema sembra derivare dai server ed è molto probabilmente un problema che solo gli sviluppatori possono risolvere. Alcuni giocatori condividono che il riavvio delle loro console o la chiusura e la riapertura del gioco a volte risolvono il problema, ma questi rapporti non sono coerenti.

I problemi sembrano verificarsi solo nella modalità di gioco Golden Plunder, le altre modalità di gioco in Call of Duty: Warzone sembrano funzionare bene. Potrebbe essere perché Golden Plunder è una modalità di gioco a tempo limitato, quindi più giocatori si stanno riversando su Golden Plunder prima che scompaia.

Golden Plunder è una versione più avanzata della classica modalità Plunder delle passate stagioni di Warzone. Golden Plunder aumenta il conteggio dei giocatori da 100 a 120 e il denaro massimo da vincere è passato da $ 1.000.000 a $ 5.000.000. Golden Plunder sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato ed è stato reso pubblico per la prima volta in un aggiornamento il 22 giugno.

Call of Duty: Warzone è un gioco battle royale free-to-play sviluppato in collaborazione tra Infinity Ward e Raven Software. Warzone non ha le modalità campagna ad alto numero di ottani brevettate da Call of Duty, ma si concentra maggiormente sul multiplayer online in un ambiente su larga scala. Una nuova versione di Warzone è stata recentemente annunciata da Activision e verrà rilasciata quest’anno per console e PC moderni.