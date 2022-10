La modalità Freelancer roguelike di Hitman 3 riceve un test tecnico a novembre

IO Interactive ha confermato che a novembre arriverà un test tecnico per la modalità Freelancer in Hitman 3. Il test tecnico sarà un Closed Performance Test in cui solo un numero limitato di giocatori potrà iscriversi e prendere parte. Il test inizierà alle 13:00 UTC del 3 novembre e durerà fino alle 16:00 UTC del 7 novembre. Il test sarà disponibile solo su Steam e la nuova modalità è considerata un titolo separato da Hitman 3, il che significa che i giocatori non lo saranno in grado di accedere a Freelancer nel gioco base.

I giocatori possono iscriversi al test tecnico sulla pagina web di accesso per il Freelancer Closed Test. Se un giocatore viene selezionato per partecipare al test, IO Interactive invierà a quel giocatore un invito. Una volta ricevuto l’invito, verrà inviato un codice di attivazione via e-mail. Il codice può essere riscattato su Steam, che quindi scaricherà la modalità Freelancer come nuovo prodotto. I giocatori devono quindi attivare un “ramo beta” all’interno del prodotto per accedere al test. La dimensione del download del file dovrebbe essere di circa 60 GB. Una volta terminato il test, i giocatori devono compilare un sondaggio per fornire un feedback IO Interactive sulla modalità e quali aspetti possono essere migliorati.

Mentre il titolo principale di Hitman 3 è un gioco stealth e di omicidio, la modalità Freelancer è più simile a un roguelike. I giocatori iniziano la modalità al rifugio dell’Agente 47, dove possono scegliere e ordinare le missioni per creare un set. C’è un boss principale che i giocatori devono assassinare, ma per attirare la loro attenzione, i giocatori devono eliminare gli scagnozzi di livello inferiore. I giocatori possono controllare la posizione del boss scegliendo di eliminare prima gli altri bersagli in posizioni alternative. I giocatori non sapranno chi è il boss e dovranno completare le missioni in ordine. Se un giocatore fallisce morendo, l’intero set verrà cancellato e perderà tutto il suo equipaggiamento. La modalità verrà rilasciata completamente il 26 gennaio 2023.