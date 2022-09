La modalità competitiva di Overwatch 2 includerà nuovi gradi e statistiche

Il gioco competitivo sarà un grande obiettivo per Overwatch 2, quindi non sorprende che lo sviluppatore Blizzard stia riorganizzando la modalità caratteristica del gioco per renderlo un’esperienza migliore. Blizzard ha delineato molte delle modifiche in arrivo in Competitivo prima del lancio imminente del gioco, tra cui nuove divisioni di livello di abilità, nuovi requisiti per sbloccare le classificate, un tabellone segnapunti più solido e molte altre aggiunte in un post degli sviluppatori mercoledì.

Blizzard lo ha ribadito per sbloccare il gioco competitivo Overwatch 2, i nuovi giocatori dovranno vincere 50 partite rapide e completare la “prima esperienza utente”. Ciò dovrebbe garantire che tutti i giocatori classificati abbiano abbastanza esperienza per essere presenti, impedendo anche ai nuovi giocatori di entrare accidentalmente nelle profondità troppo presto. Per quanto riguarda i giocatori di ritorno, che avevano già gradi nell’originale Sorvegliarepotranno tornare immediatamente al gioco competitivo.

Overwatch 2La modalità competitiva includerà anche un sistema molto diverso per tenere traccia dei gradi dei giocatori durante la modalità. Invece del numero diretto utilizzato nel gioco originale, Overwatch 2 utilizzerà la divisione dei livelli di abilità; questi suddivideranno i livelli regolari utilizzando un sistema che inizia dalla divisione 5 e sale alla divisione 1 dopodiché avanzeranno al livello successivo. Inoltre, i giocatori non saranno in grado di vedere i progressi che stanno facendo da una partita all’altra. Invece, Blizzard mostrerà queste modifiche classificate solo ogni sette vittorie o 20 sconfitte.

Un altro enorme aggiornamento alla modalità competitiva è il nuovo tabellone segnapunti, che rinuncerà a mostrare medaglie come il gioco originale, a favore di statistiche più tradizionali come uccisioni, morti e assist. Queste categorie dovrebbero aiutare a dare ai giocatori un’idea migliore di come sta andando la loro partita, facendo loro anche sapere cosa potrebbero aver bisogno di cambiare per migliorare le loro probabilità di vincita.

Insieme a tutti questi cambiamenti nel quadro generale, Overwatch 2La modalità competitiva riceve anche una serie di aggiunte minori sulla qualità della vita come rapporti post-gioco migliorati e monitoraggio delle statistiche. Anche i livelli del ritratto sono stati sostituiti Overwatch 2 a favore dei livelli Battle Pass.